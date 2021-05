Luvut julki: Näin MobilePay löi läpi Suomessa

Etenkin nuoret ovat ottaneet mobiilimaksupalvelun sankoin joukoin omakseen.

Mobiilimaksamisen sovellus MobilePay paljasti tuoreita käyttäjälukuja Suomen Pankin Maksufoorumi-tilaisuudessa keskiviikkona. FiComin viestinnässä työskentelevä Katja Laine twiittasi MobilePayn tilaston, jossa käyttäjät eritellään ikäryhmittäin.

Alkujaan Danske Bankin kehittämän sovelluksen suosio on suurinta 20–29-vuotiaiden suomalaisten keskuudessa. Heistä käyttäjiä on yhtiön mukaan 73 prosenttia. Toiseksi eniten käyttäjiä on 30–39-vuotiaiden parissa (59 %). Perässä tulevat 40–49-vuotiaat (46 %) ja 15–19-vuotiaat (41 %).

50–59-vuotiaista 28 prosenttia käyttää MobilePayta ja 60–69-vuotiaista 12 prosenttia. Yli 70-vuotiaista kolme prosenttia on löytänyt MobilePayn.

Luvut eivät kerro käyttäjien varsinaisia lukumääriä. Vuonna 2020 aktiivisia käyttäjiä oli 1,3 miljoonaa suomalaista, ja yli 1,6 miljoonan rekisteröityneen käyttäjän raja ylittyi. Vuoden aikana uusia käyttäjiä liittyi 420 000.

Siirretyn rahan määrä puolestaan yli kaksinkertaistui, ja maksuja tehtiin Suomessa noin 1,3 miljardilla eurolla. Kasvua vauhditti korona ja ostosten siirtyminen sen myötä entistä enemmän verkkoon.

Kuluva vuosi ei ole ollut MobilePaylle pelkkää paraatia. Osalla asiakkaita maksuja perittiin vahingossa kahdesti ensin helmikuussa ja uudestaan huhtikuussa.

Kummassakaan tapauksessa tuplaveloitukset eivät olleet MobilePayn syytä, vaan taustalla oli ulkopuolisen maksunvälittäjän ongelma.

MobilePay kilpailee muun muassa Nordean ja OP:n tukemaa Siirto-sovellusta vastaan. Yhdysvalloista ponnistavat niin Google Pay, Apple Pay kuin PayPal. Myös Facebook pyrkii maksunvälitysmarkkinoille, joskin vaikeaa on ollut.