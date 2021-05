WhatsAppin tuhoutuviin viesteihin muutos – parantaa käyttäjän turvaa

WhatsAppiin on kehitteillä uusi käyttäjätila, jossa itsestään tuhoutuvat viestit ovat aina päällä. Asiasta kertoo WABetaInfo.

Facebookin WhatsApp-pikaviestin on saamassa parannuksen katoaviin viesteihinsä. WABetaInfon onnistui kaivaa sovelluksesta jo esiin kehitteillä oleva toiminto nimeltä Disappearing mode eli katoava tila.

Tällä hetkellä viestit voi asettaa katoamaan yksittäisissä chateissa näpäyttämällä kontaktia tai ryhmän nimeä. Jos joku toinen aloittaa keskustelun kanssasi, katoavat viestit pitää jälleen erikseen muistaa laittaa päälle.

Nyt kehitteillä oleva tila varmistaa, että katoavat viestit ovat aina oletuksena päällä uusissa chateissa. Tämä namiska on tulossa WhatsAppin asetusten Tietosuoja-valikkoon sekä WhatsAppin iOS- että Android-versiossa.

WABetaInfo ei ennusta toiminnon aikataulua, mutta ennakoi lisää tietosuojaan liittyviä parannuksia lähiviikkoina. Näistä uutispalvelu ei kertonut enempää.

Monen luottamus WhatsAppin tietosuojaan on ollut viime aikoina koetuksella uusien käyttöehtojen vuoksi. Takaraja niiden hyväksymiselle oli viime lauantaina, ja jatkossa sovellus alkaa vähitellen toimia huonommin ja huonommin, jos ehtoja ei ole vieläkään hyväksynyt.

WhatsAppin itsestään tuhoutuvat viestit esiteltiin viime syksynä, mutta toiminnossa on ollut muitakin puutteita. Ainoa aikajänne viestien katoamiselle on ollut seitsemän päivää. Tähän on kuitenkin tulossa muutos, sillä WhatsApp on kaavaillut myös 24 tunnin päästä tuhoutuvia viestejä.

Katoavat viestit eivät tarkoita, etteikö kukaan muu voisi niitä myöhemminkin nähdä joissakin tilanteissa. Sen ohella, että joku on saattanut ottaa viestistä kuvakaappauksen, voi esimerkiksi viestin esikatselu näkyä puhelimen ilmoituksissa katoamisen jälkeenkin.