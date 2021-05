Saksa määräsi WhatsAppille kirvelevän kiellon – yhtiö ei aio noudattaa käskyä

Facebook ei saa toistaiseksi kerätä WhatsAppin käyttäjätietoja, Saksan tietosuojaviranomainen päätti. WhatsAppin mukaan päätöksellä ei ole mitään arvoa.

Facebookista vastaava Hampurin tietosuojaviranomainen Johannes Caspar kieltää kolmeksi kuukaudeksi Facebookia käsittelemästä WhatsApp-pikaviestimen käyttäjien henkilökohtaisia tietoja. Uutistoimisto Reutersin mukaan Caspar haluaa kiellon laajenevan koko Euroopan unioniin.

Kaikki johtuu WhatsAppin uusista käyttöehdoista, jotka astuvat voimaan lauantaina 15. toukokuuta. WhatsApp aiheutti ehdoillaan runsaasti hämmennystä ja vastarintaa ja on jälkikäteen pyrkinyt korjaamaan vahinkoa. WhatsApp on korostanut, että muutos on EU:ssa muuta maailmaa lievempi ja että uudet ehdot liittyvät muutenkin lähinnä chattailuun tai shoppailuun yritysten kanssa.

Casparin mukaan ehdot silti rikkovat lakia. Hän katsoo EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen gdpr:n antavan hänelle tarvittavat valtuudet määräyksen antamiseksi.

– Tämä määräys pyrkii suojaamaan oikeudet ja vapaudet niille useille miljoonille käyttäjille, jotka suostuvat käyttöehtoihin halki Saksan, Caspar toteaa.

WhatsAppin mukaan päätös perustuu muutoksen perustavanlaatuiseen väärin ymmärtämiseen.

– Koska Hampurin tietosuojaviranomaisen väitteet ovat vääriä, ei määräys vaikuta päivityksen etenemiseen, WhatsAppin edustaja sanoo.

Jos WhatsAppin ehtoja ei hyväksy ennen lauantain takarajaa, sovelluksen käyttöä voi silti jatkaa. Vähitellen WhatsApp kuitenkin rajoittaa sen toiminnallisuutta.