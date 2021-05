Facebook näyttää iPhonessa hämmentävän ilmoituksen – lipsuuko yhtiö lupauksestaan?

Facebook vilautti maksullisuutta iOS-käyttäjille ilmoituksessa, jota Apple vaatii käyttäjien tietosuojan parantamiseksi. Yhtiö on aiemmin luvannut pitävänsä palvelun ilmaisena.

Facebook on vahvasti eri mieltä Applen kanssa seurannan vaikutuksista tietosuojaan.­

Facebook on esittänyt iOS-käyttäjille ilmoitusta, jossa se sanoo kohdennetun mainonnan ”auttavan pitämään Facebookin ilmaisena”. Samanlaista ilmoitusta on esitetty Facebookin omistamassa Instagramissa, muun muassa The Verge kertoo.

Apple edellyttää iOS14-käyttöjärjestelmän uusimmissa versioissa sovelluskehittäjiä pyytämään uutta lupaa käyttäjältä. Jos sovellus harjoittaa seurantaa, sen pitää pyytää lupa ulkopuolisten sovellusten ja verkkosivujen keräämän tiedon käyttämiseksi kohdennettuun mainontaan. Facebook protestoi Applen uudistusta vastaan voimallisesti.

Facebookin väitteen mukaan Applen lupakysely on suunniteltu rohkaisemaan käyttäjät estämään seuranta, mutta samalla Apple jättää kertomatta, mitä päätös oikein tarkoittaa. Facebook on siksi täydentänyt kyselyä omalla tekstillään.

Facebookin mukaan Applen ilmoitus antaa ymmärtää, että kohdennettua mainontaa ei voi olla olemassa ilman yksityisyyden heikentymistä. Facebook väittää voivansa tarjota molemmat.

Facebookin räätälöimä ilmoitus korostaa seurannan auttavan pitämään palvelut ilmaisina.­

Kyselyä ei tule yksinään pitää merkkinä siitä, että Facebook alkaisi veloittaa käyttäjiään. Maksullisuus ei kuitenkaan liene Facebookille täysin vieras ajatus. Kaksi vuotta sitten yhtiöstä vuodettiin tietoja, joiden mukaan Facebook tutki maksullisen version tuomista saataville. Suunnitelmat eivät olleet valmiit, eikä niiden toteutumisesta ollut takeita.

Facebook on luvannut alusta asti palvelun olevan ilmainen käyttää. Yhtiö uusi lupauksensa Ilta-Sanomat Digitodaylle vuonna 2019, kun lupaus palvelun ilmaisena pysymisestä katosi palvelun etusivulta.

– Tuoreutamme tuotteitamme aika ajoin, Facebookin aloitussivu mukaan luettuna. Ihmisillä tulee aina olemaan vapaa pääsy Facebookiin, Facebook kommentoi tuolloin.

Ilmoitus voidaan nähdä myös tuoreena esimerkkinä siitä, kuinka Facebook käyttää turvallisuuden parantamiseksi tarkoitettuja kyselyitä käyttäjäseurannan lisäämiseen. Näin yhtiö menetteli Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen kanssa, kun yhtiö ujutti lakisääteiseen ilmoitukseen mukaan kasvontunnistuksen hyväksynnän, jota oli vaikea kiertää.

Myöhemmin Facebook käytti turvallisuuden nimissä hankittuja käyttäjien puhelinnumeroita mainonnan kohdentamiseen.