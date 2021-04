Hyvä uutinen kuluttajalle: 5g:n vähän tunnetusta riesasta eroon seuraavaksi

Kun puhelimet jatkossa ovat pelkästään 5g-yhteyden varassa, pitäisi myös akun kulutuksen vähentyä.

5g-verkkojen rakentaminen on hyvässä vaiheessa. Seuraavassa vaiheessa siirrytään kokonaan nykyisestä 4g:stä riippumattomiin puhelinverkkoihin. Nämä niin sanotut stand-alone-verkot kuluttavat Telian mukaan vähemmän puhelimen akkua kuin nykyiset verkot.

Nykyiset 5g-verkot kuluttavat enemmän virtaa kuin laajemmin käytössä olevat 4g-verkot.

Akun käyttö pienenee.

– Ensimmäinen havainto kuluttajalle stand-alone-palvelun käyttöönotosta voi olla se, että akun käyttö pienenee. Se johtuu yksinkertaisesti siitä, että kännykkä tai jokin muu verkkoon kytketty laite on kiinni vain 5g-radioverkossa. Ei yhtä aikaa 4g-verkossa ja 5g-verkossa, Telian 5g-ohjelmajohtaja Janne Koistinen kertoi lehdistötilaisuudessa keskiviikkona.

Tällä hetkellä näitä puhtaita 5g-verkkoja testataan yritysasiakkaiden kanssa. Koistinen ei kerro aikataulua, koska 4g:stä riippumaton 5g saavuttaa kuluttajat.

5g-puhelinten käyttöaika on muutenkin helpottamassa uusien puhelinten myötä. Telian kilpailija Elisa on huomauttanut, että kehittyneemmät suorittimet ja isommat akut tarkoittavat pidempää käyttöaikaa.

5g:tä rakennetaan 3,5 gigahertsin ja 700 megahertsin taajuuksilla. Paikoitellen on määrä käyttää myös erittäin korkeita 26 gigahertsin taajuuksia. Ne eivät juuri läpäise seiniä tai muita materiaaleja ja yleisesti ottaen hyötyvät suorasta näköyhteydestä. Ne ovat kuitenkin erittäin nopeita.

Telian mukaan saavutettavissa olisi yli 4 gigabittiä laitteeseen ja 200 megabittiä verkkoon päin. Tämän pitäisi viimeistään tuoda langaton yhteys vertailukelpoiseksi langallisen kuituyhteyden kanssa.

Telia ennakoi 26 gigahertsin verkkoja esimerkiksi stadioneille ja suuriin yleisötapahtumiin, joissa yhteydet voivat nykyisin katkeilla liian suuren käyttäjämäärän takia. Toisaalta Telia uskoo taajuuksien tuovan nopeita yhteyksiä myös koteihin ulkoantennien avulla.

Kuuluvuuteen luvassa katkoksia

Telia rakentaa suurimpaan osaan Suomea yhteisen 5g-verkon DNA:n kanssa Suomen Yhteisverkko oy -yhteisyrityksellä. Tämä tarkoittaa operaattorien omien verkkojen purkamista. Vanhan verkon purkaminen voi Telian mukaan hetkellisesti heikentää verkon kuuluvuutta yhteisverkon alueella.

Ensimmäinen kohde on Varkaus, jossa uudistustöiden kerrottiin voivan aiheuttaa enintään yhden päivän mittaisen katkoksen yhteyksiin. Töitä tehdään kuitenkin tukiasema kerrallaan, jotta katkot olisivat mahdollisimman lyhyitä.

Telialla on verkkonsa alueella noin 60 paikkakuntaa, joissa on 5g-peitto. Operaattorin tavoitteena on, että vuosikymmenen puoliväliin mennessä 5g-peitto on koko Suomessa. Operaattorin mukaan maailmanlaajuinen ja lukuisiin teollisuudenaloihin vaikuttava sirupula ei ole toistaiseksi hidastanut verkkojen rakentamista.

Telian mukaan nyt ruvetaan lunastamaan 5g:stä annettuja lupauksia. Viiden vuoden sisällä on määrä nähdä palveluita, joita kukaan ei pysty nyt ennustamaan. Tilanne vertautuu 4g:n alkuun, jolloin sosiaalisen median räjähdystä ei osattu odottaa.

” Emme ole havainneet hakkerointia.

Yli puolet Telian myymistä puhelimista alkaa olla 5g-malleja. Yhtiö korostaa, että jatkossa 5g-laite ei ole pelkästään puhelin. Lisäksi nähdään esimerkiksi älylaseja, vaatteisiin integroituja päätelaitteita, kelloja ja muita esineitä, joita kuluttaja käyttää joka tapauksessa. Tämä kirjon tulisi mahdollistaa uudet innovaatiot palveluissa.

Joko hakkeroidaan?

5g:n ympärillä on käyty kiivasta keskustelua turvallisuudesta, etenkin verkkotoimittaja Huawein roolista Suomen verkoissa. Onko Telia vielä havainnut valtiollisia tai muita yrityksiä hakkeroida 5g-verkkoja?

– Emme ole havainneet mitään hakkerointia erityisesti 5g:n ympärillä. Totta kai turvallisuus on meille todella tärkeää. Verkkojen käyttöönoton yhteydessä tehdään aina tietoturva-arviointi, ja turvallisuusnäkökulma on hyvin keskeisesti kriteerinä, kun valitsemme avaintoimittajiamme, Telian teknologiajohtaja Jari Collin sanoo.

Telian ja DNA:n yhteisverkko rakennetaan pelkästään Nokian laitteilla. DNA käyttää omassa verkossaan myös Huaweita.