Huawei paineen alla: Androidin korvaajasta kaksi tärkeää tietoa

Huawei paljasti keskiviikkona HarmonyOS:n aikataulun ja odotetun käyttäjämäärän.

Kiinalainen älypuhelinvalmistaja Huawei kertoi uutisia HarmonyOS-käyttöjärjestelmästään. Yhtiö ilmoitti TEDxHouHai-tilaisuudessa Shenzhenissä Kiinassa, että puhelinten käyttäjät voivat vaihtaa HarmonyOS:ään kesäkuuhun mennessä tänä vuonna.

Aiheesta twiittasi tilaisuutta seuraava tutkimusyhtiö IDC:n analyytikko Bryan Ma.

Pitkälti esineiden internetiin tarkoitettu HarmonyOS toimii osaltaan myös Googlen Androidin korvaajana. Käyttöjärjestelmän merkitys korostuu nyt, kun edes Yhdysvaltain uusi presidentti Joe Biden ei näytä höllentävän Yhdysvaltain liekaa Huaweille.

Huawei joutui Donald Trumpin hallinnon aikana kovien pakotteiden kohteeksi, koska Yhdysvallat epäilee yhtiötä vakoilusta Kiinan hallitukselle. Huawei on toistuvasti kiistänyt väitteet.

Huawein ohella muitakin osallistujia kattavan TEDx-tilaisuuden teemana on Driven by Pressure eli ”paineen ajamana”. Tämä on Huawein osalta hyvin totta tilanteessa, jossa pakotteet haittaavat älypuhelinten valmistamista sirujen huonon saatavuuden vuoksi.

Huawei paljasti HarmonyOS:n viime syksynä. Silloin kerrottiin, että ensimmäisessä vaiheessa käyttöjärjestelmä tulee pieniin esineiden internet -laitteisiin. Tätä seuraavat alle 4 gigatavun keskusmuistilla varustetut laitteet huhtikuussa 2021 ja yli 4 gigan laitteet lokakuussa 2021.

Huawei odottaa, että HarmonyOS pääsee 300 miljoonaan laitteeseen tämän vuoden aikana. Tässä luvussa ovat mukana muutkin laitteet kuin puhelimet.

Huawei on voinut käyttää uusissakin puhelimissaan Androidin avoimen lähdekoodin versiota, joka on vapaasti kaikkien käytettävissä.

Yhtiö ei ole kuitenkaan voinut tarjota enää Googlen palveluja, kuten Play-kauppaa tai Maps-karttoja. Huawei kehittää intensiivisesti omia korvaavia palveluitaan sekä AppGallery-sovelluskauppaansa ja rohkaisee kehittäjiä tuomaan sovelluksiaan sinne.