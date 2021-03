Huippupuhelimissa on nähty hirviökameroita – tämä uutuus on silti ihan omaa luokkaansa

Eilen julkaistun Mi 11 Ultran kamerat ovat poikkeuksellisen näkyviä.

Kiinalainen älypuhelinjätti Xiaomi julkisti eilen Mi 11 -älypuhelimestaan lippulaivaversio Mi 11 Ultran. Noin 1200 euroa maksavan puhelimen tärkein myyntikoukku on sen kamera.

Laadukkaat kamerat ovat olleet lippulaivapuhelimien kilpailuvaltti jo muutaman vuoden ajan, mutta Xiaomi on tehnyt omanlaisen ennätyksensä ainakin mitä kameran kokoon tulee.

Leveä kamerakyttyrä tekee Mi 11 Ultran profiilista varsin poikkeuksellisen.­

Kamerakyttyrä on sijoitettu laitteen yläosaan, ja se on visuaalisesti hyvin erottuva tavallista suuremman leveytensä ja korkeutensa vuoksi. Se sisältää kolme kameraa. Pääkamera on varustettu 50 megapikselin Samsungin Isocell Gn2 -sensorilla, laajakuvakamera ja periskooppizoom ovat 48 megapikselin Sony IMX586 -kennolla varustettuja. Optisen zoomin kerroin on 10 ja digitaalisen 120.

Videokuvaus 8k-tarkkuudella onnistuu 24 ruudun sekuntivauhdilla.

Kamerakyttyrän oikeassa reunassa on pieni näyttö.­

Kameroiden lisäksi kamerakyttyrä sisältää miniatyyrikokoisen 1,1 tuuman näytön. Sillä voi näyttää kelloa ja akun varaustasoa, mutta sitä voi käyttää myös selfien esikatseluruutuna pääkameralla omakuvia otettaessa.

Laitteen paksuudeksi on ilmoitettu 8,4 millimetriä. Vertailun vuoksi Apple iPhone 12 Pro Maxin paksuus on 7,4 mm, Samsung Galaxy S21 Ultra 5G:n 8,9 mm ja varsin yleisen Samsung Galaxy A51:n 7,9 millimetriä. Mi 11 Ultra painaa 234 grammaa.

Kamerakyttyrä vie puhelimesta myös pituussuunnassa poikkeuksellisen paljon tilaa.­

Puhelimen muihin ominaisuuksiin kuuluvat Qualcommin Snapdragon 888 -5g-piirisarja, 6,67 tuuman HDR10+/120 Hz-amoled-näyttö, 65 watin pikalataus sekä 5000 milliampeeritunnin akku.