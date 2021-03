Sovellusten asentaminen muuttuu Android-puhelimissa

Sovelluksesta saatetaan asentaa aluksi vain eniten käytetty osa.

Toiminnosta on hyötyä, vaikka se olisi pois päältä omassa laitteessa.­

Google on tekemässä muutoksia siihen, miten sovelluksia ladataan ja asennetaan Android-laitteisiin. Suunnitelma paljastuu Googlen tukiartikkelista, josta uutisoi esimerkiksi 9to5Google.

Kyse on asentamisen optimoinnista. Käytännössä se tarkoittaa, että Google pystyy päättelemään, mitä osia sovelluksesta käyttäjä hyödyntää eniten ensikäynnistyksen yhteydessä. Kun tarpeeksi moni käyttäjä ottaa optimoinnin käyttöön, Google pystyy nopeuttamaan sovelluksen asentamista, avaamista ja suorittamista kaikille.

Google saattaa siis asentaa sovelluksia osissa. Esimerkiksi sosiaalisen median sovelluksesta saatetaan asentaa ensiksi vain perusviestittelyyn liittyvät toiminnot. Sisällön muokkaus, kuten valokuvien suodattimet, voitaisiin asentaa tarvittaessa myöhemmin.

Google kerää tietoa optimointia varten. Käyttäjän laite kertoo, mitkä osat sovelluksesta avattiin ensikäynnistyksen yhteydessä ja missä järjestyksessä. Tämä tieto yhdistetään muilta käyttäjiltä saatuun tietoon trendien löytämiseksi.

Google korostaa, ettei optimointi kerää henkilökohtaista tietoa kuten nimiä tai sähköpostiosoitteita. Se ei urki myöskään sovelluksen ulkopuolisia tietoja, kuten mitä muita sovelluksia laitteessa on.

Tietojen avulla Google pyrkii nopeuttamaan Google Play -sovellusten asentamista, vähentämään sovellusten avaamiseen ja ajamiseen kuluvaa aikaa ja vähentämään laitteen suorittimen, akun ja tallennustilan käyttöä.

IS Digitoday ei vielä löytänyt toimintoa Google Playsta, ja aikataulu on epäselvä. Sen ilmestyessä optimoinnin löytää avaamalla Google Play ja katsomalla asetuksia vasemman yläkulman kolmen vaakaviivan alta. Englanniksi toiminnon nimi on App install optimization.

Tukiartikkelin perusteella toiminto on otettava erikseen käyttöön. Silloinkin käyttäjän sovellukset voivat hyötyä muilta käyttäjiltä kerätyistä tiedoista.