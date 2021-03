Apple taipui: iPhonet tarjoillaan Venäjällä valtion haluamalla tavalla

Apple ei ainakaan vielä lähde Venäjän markkinoilta, Vedomosti-sanomalehti kertoo.

Amerikkalainen Apple suostuu noudattamaan Venäjän uutta lakia, joka pakottaa tarjoamaan paikallisia sovelluksia laitteisiin. Päätöksestä kertoivat Vedomosti-lehdelle hallituksen edustaja sekä Apple itse.

Vedomostin artikkeli on venäjäksi. Artikkelia siteeraa englanniksi Engadget. Huhtikuun alusta lukien Venäjällä ostettu iPhone tai iPad esittää käyttäjälle ensikäynnistyksen yhteydessä valintaruudun, jossa on hallituksen hyväksymiä venäläisiä sovelluksia. Vedomostin mukaan käyttäjän ei ole pakko hyväksyä niitä, vaan hän voi ottaa ruksin pois ainakin joidenkin sovellusten kohdalta.

Taustalla on Venäjän presidentin Vladimir Putinin vuoden 2019 lopussa vahvistama laki, joka koskee älypuhelinten ohella muun muassa tabletteja, tietokoneita ja älytelevisioita. Lain virallinen tarkoitus on tukea paikallisia kehittäjiä ja auttaa kansalaisia käyttämään laitteitaan. Pelkona on ollut, että laki tarjoaa keinoja kansalaisten vakoilemiseen.

Lakia on pidetty erityisesti Applen vastaisena, koska yhtiö on perinteisesti valvonut tarkasti mitä sovelluksia sen iPhone-puhelimiin voi asentaa. Käytännössä Applen piti valita, haluaako se toimia Venäjän markkinoilla vai ei.

Vedomostin mukaan joukossa ovat muun muassa Yandexin, Mail.ru Groupin, Kaspersky Labin, Rostelecomin ja Channel Onen sovellukset.

Engadgetin mukaan Android-käyttäjät eivät saa mahdollisuutta kieltäytyä sovellusten asentamisesta. Heidän tapauksessaan sovellukset on esiasennettu laitteisiin.

Venäjä on tiukentanut otetaan maan internetistä huomattavasti, ja Applelle asetetun pakon voi katsoa edustavan samaa kehitystä. Viime viikolla maan televiranomainen Roskomnadzor alkoi hidastaa Twitterin toimintaa niillä perusteilla, ettei palvelu ollut poistanut laitonta sisältöä vaaditusti. Todellisen syyn väitetään olevan maan opposition aktiivinen viestintä Twitterissä.