Onko Applen puhelin floppi? Raju leikkaus tuotantomäärissä

Apple saattoi yliarvioida pahasti iPhone 12 minin kysynnän, mikäli Nikkei Asian saamat tiedot pitävät kutinsa.

Apple on leikkaamassa viime syksynä esitellyn iPhone 12 mini -puhelimen tuotantoa vähintään yli 70 prosentilla tämän vuoden ensimmäisen puoliskon ajaksi, Nikkei Asia kirjoittaa nimettömiin lähteisiin viitaten.

Pienemmällä 5,4 tuuman näytöllä varustettu mini on uusista iPhoneista edullisin. Nikkei Asian mukaan joitakin komponenttien valmistajia on pyydetty jopa lopettamaan kokonaan tuotanto miniä varten toistaiseksi. Yhdeksi puhelimen ongelmaksi arvioidaan pienempää akkua, joka voi olla alimitoitettu virtaa enemmän kuluttavassa 5g-puhelimessa. On tosin väitetty, että uusissa 5g-puhelimissa virrankulutusta on jo opittu hillitsemään aika hyvin.

Lähteiden mukaan kaikkien iPhonejen tilauksia leikataan noin viidenneksellä joulukuun suunnitelmiin verrattuna. Aiotun 96 miljoonan iPhonen sijaan Apple tähtää nyt arviolta noin 75 miljoonaan iPhoneen tammi–kesäkuussa. Luvuissa ovat mukana myös iPhone 11- ja iPhone SE -mallit. IPhone 12:n, iPhone 12 Pron and Pro Maxin kysyntä on edelleen verrattain tervettä, Nikkei Asialle kerrottiin.

Markkinat pettyivät uusiin iPhoneihin tuoreeltaan niiden julkistuksen yhteydessä lokakuussa. Yhtiön arvosta katosi 81 miljardia dollaria eli 68 miljardia euroa.

– Minusta Apple on tehnyt tarpeeksi pitääkseen asemansa, mutta tässä ei ole paljoa sellaista, mikä saisi minut kiirehtimään ja välittömästi päivittämään loistavasta iPhone 11:stä, arvostettu analyytikko Richard Windsor pohti tuolloin.