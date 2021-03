”Haluaisitko miettiä uudelleen?” – jokin on pielessä, jos näet TikTokissa tämän kysymyksen

TikTok yrittää hillitä kiusaamista uudella varmistuksella.

Nuorten suosima videosovellus TikTok kertoo ylimääräisestä varmistuksesta, jonka sovellus esittää käyttäjän yrittäessä julkaista mahdollisesti sopimatonta tai ilkeää kommenttia.

Kysely pyytää käyttäjää harkitsemaan kommentin julkaisua ja sanoo kommentin sisältävän sanoja, jotka voivat rikkoa TikTokin yhteisösääntöjä. Ruutu antaa mahdollisuuden joko muokata kommenttia tai julkaista sen sellaisenaan.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Uusi kysymys päästää muokkaamaan viestiä tai julkaisemaan sen sellaisenaan.­

Toinen uusi toiminto on tarkoitettu videoiden julkaisijoille. Heille annetaan mahdollisuus suodattaa näkymättömiin kaikki videoiden saamat kommentit. Kun tämä toiminto on päällä, yhtäkään kommenttia ei näytetä ennen kuin julkaisija on hyväksynyt ne uudella kommenttien hallintatyökalulla.

Äskettäin TikTok otti käyttöön myös toisenlaisen varmistuksen, joka koskee kyseenalaisten videoiden jakamista. Varoitusta esitetään sellaisissa videoissa, joiden faktoja ei ole voitu vahvistaa.

TikTok ei kertonut, missä kaikkialla uudet toiminnot ovat saatavilla tai tulevatko ne yhtä aikaa sekä sovelluksen Android- että iOS-versioon. TikTokin julkaisemat kuvat esittävät Android-puhelinta.

TikTok on kuitenkin julkaissut tiedotteensa useissa maissa useilla eri kielillä, joten toimintojen voi odottaa olevan nopeasti laajasti saatavissa. Saatavuus Suomessa ei ollut välittömästi selvää.