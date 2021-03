”Kytke 5g pois” – jättioperaattori poisti oudon kehotuksen vähin äänin

T-Mobilen kehotus poistui osittain, mutta ei kokonaan.

5g on operaattoreille tärkeä keino kasvattaa bisnestään.­

Suuri amerikkalaisoperaattori T-Mobile herättää kummastusta ohjeillaan puhelimen akun säästämiseksi. PC Magazinen mukaan Samsung Galaxy S20- ja S21 -puhelinten tukiartikkeleissa neuvottiin yhtenä kikkana kytkemään 5g-yhteyden tilalle 2g-yhteys. Jälkimmäinen on vuosikymmeniä vanha tekniikka, jonka nopeus ei nykyään riitä juuri mihinkään. Puhelut ja tekstiviestit sillä toki onnistuvat.

Kehotus on nyt poistunut useimmista tukiartikkeleista ilman selitystä. The Verge kuitenkin huomauttaa, että sama ohje on edelleen nähtävissä joidenkin muiden puhelinten ohjeartikkeleissa. Näin oli tätä uutista kirjoitettaessa esimerkiksi LG Wing -puhelimen tapauksessa, jonka käyttäjiä neuvotaan sulkemaan 4g- tai 5g-yhteys akun säästämiseksi.

Ohje on outo, sillä 5g on operaattorien tärkeä markkinavaltti ja keino saada asiakkaita päivittämään uusiin nopeampiin ja usein kalliimpiin liittymiin. Verkkoja rakennetaan miljardi-investoinnein ympäri maailman.

T-Mobile oli lisäksi irvaillut kilpailijalleen Verizonille samankaltaisesta ohjeesta. Verizon myöhemmin poisti tämän Twitterissä julkaistun viestinsä.

IS Digitoday on pyytänyt T-Mobilelta kommenttia asiasta.

Vaikka ohje olisi operaattorien omien etujen vastainen, siinä on tiettyä perää. 5g-puhelinten akkujen on todettu tyhjenevän nopeasti verrattuna edellisen sukupolven verkkoja käyttäviin puhelimiin. Tilanne voi helpottua teknologian kehittyessä.