Syrjäyttääkö kännykkä hifi-laitteet? Piirivalmistajalta korskea julkistus

Kännyköiden piirivalmistajana tunnettu Qualcomm pyrkii audiovalmistajien hallitsemille äänentoistolaitteiden markkinoille.

Puhelimen laadukkaasta äänentoistosta saa iloa vain, jos myös musiikki on äänenlaadultaan hyvää. Kuvakaappaus Qualcommin videolta.­

Amerikkalainen puolijohdevalmistaja Qualcomm pyrkii tosissaan äänentoistomarkkinoille. Yhtiö alkaa markkinoida aiemmin lanseeraamaansa Snapdragon Sound -brändiä ja pyrkii tekemään siitä standardin mobiililaitteiden äänentoistomarkkinoilla.

Kyse on laite- ja ohjelmistoteknologiasta, joka toimii yhtiön mobiililaitepiireissä sekä muiden laitevalmistajien valmistamissa kuulokkeissa.

Qualcommin ääniteknologioiden ja puettavien laitteiden johtaja James Chapman vakuutti yhtiön lehdistötilaisuudessa langattomien teknologioiden saavuttavan laadussa langalliset kuulokkeet ja julisti langattoman hd-musiikin aikakauden alkaneen. Siihen kuuluu 24 bit / 96 kHz -äänenlaatu ja alle 90 millisekunnin viive.

– Kun puhutaan vastaavuudesta perinteisen stereoräkin laatuun, me teemme oman osamme yhtälöstä. Loppujen lopuksi suurin osa stereolaitteilla kuuntelusta on kaiuttimista kiinni, Chapman sanoi.

– Olemme jo hyvin lähellä langallista tasoa.

Johtaja vakuutti olevansa tietoinen myös ongelmista, joita langattomien kuulokkeiden käyttäjät kohtaavat suhteessa langallisiin: Yhdistämisongelmista, katkeilevista puheluista, tukkoisten radiotaajuuksien tuomista häiriöistä, äänen ja kuvan synkronointiongelmista sekä lyhyestä akkukestosta. Hän vakuutti kaikkia kehitettävän.

Qualcomm sanoo laajentavansa teknologiaa myöhemmin tietokoneisiin, kelloihin, konsoleihin ja muihin älylaitteisiin.

Samalla yhtiö asemoi itsensä uudelle tontille kilpailemaan äänentoistomerkkien kanssa. Täällä ei ole totuttu näkemään puolijohdeyhtiöitä.

Qualcomm rakentaa parhaillaan ekosysteemiä, jossa on sekä älylaite- että äänentoistolaitevalmistajia. Laitepuolella ovat toistaiseksi mukana kiinalainen Xiaomi ja taiwanilainen Asus. Äänentoistolaitevalmistajista mukana ovat muun muassa Bose, Cambridge Audio, Audio-Technica, B&O, JVD, Master & Dynamic, Jabra, Plantronics, Sennheiser, Skullcandy sekä Yamaha.

Lanseerauksessa on käytännössä kyse sekä älylaite- että äänentoistolaitemarkkinan kaappaamisesta samalla aikaa. Chapman painotti, että paras tulos saadaan kun sekä laitteen että kuulokkeiden paketissa on Snapdragon Sound -logo.

Teknologia vaatii laitteistopohjaisen tuen sekä puhelimen että kuulokkeiden piiritasolla, ja sellainen on muun muassa uudessa Snapdragon 888 -mobiilisuorittimessa.

Nykyisten kuulokkeiden yhteensopivuus uuden Spapdragon Soundin kanssa ei ole aivan itsestäänselvä asia. Chapmanin mukaan ”yhteensopivuutta on jonkin verran”.

Chapman ei vastannut suoraan kysymykseen Snapdragon Soundin ja toisen äänentoistoteknologia Bluetooth LE Audion suhteesta. Hän vakuutti, ettei LE Audio ole kilpailija, ja Qualcomm toivoo sille menestystä ja sanoo rakentavansa teknologioitaan myös sen päälle.

Viime vuosina älypuhelimissa on kilpailtu teholla, kameralla ja näytön laadussa. Äänentoistoon perustuneita puhelimia on nähty hyvin vähän, joten kyse voi olla uuden rintaman avauksesta.

Yksi harvoja viime vuosien ”musiikkipuhelimia” oli runsaan viiden vuoden takainen Marshall London, joka katosi kuitenkin nopeasti markkinoilta.

Kun mobiililaitteiden ja kuulokkeiden äänenlaatu paranee, pullonkaulaksi muodostunee useimmilla suoratoistetun musiikin laatu. Hifi-tasoinen äänentoisto ei ole suoratoistopalveluiden arkipäivää. Tähän asti vain Tidal on pyrkinyt profiloitumaan paremmalla äänenlaadulla. Kilpailija Spotify on tuomassa myös korkealaatuisempaa ääntä, mutta ominaisuus on lisämaksullinen.