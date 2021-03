Apple-guru ennustaa: iPhoneen tulossa näkyvä muutos

Arvostettu analyytikko katsoo tätä vuotta edemmäs ja ennustaa jo vuoden 2022 iPhoneja.

Ensi vuoden iPhonen näyttö voi saada samankaltaisen reiän, jollainen on nähty esimerkiksi tässä Samsung Galaxy Note 10 -puhelimessa.­

Apple tekee näkyvän muutoksen iPhoneen ensi vuonna, pitkään Applea tarkasti seurannut ja luotettavaksi osoittautunut analyytikko Ming-Chi Kuo ennustaa raportissaan.

Asiasta uutisoi muun muassa 9to5Mac. Kuon mukaan tämän vuoden iPhonet noudattavat samaa kaavaa kuin viime vuonna, eli luvassa on jälleen neljä eri iPhone-mallia. Näytön kameralovi kuitenkin pienenee ja jotkut mallit saavat paremman ruudun virkistystaajuuden, Kuo arvioi.

Android-huippupuhelimissa on nähty 90 ja 120 hertsin näyttöjä, kun parhaissa Appleissa virkistystaajuus on 60 Hz.

Ensi vuonna Apple on kuitenkin luopumassa näytön lovesta ainakin iPhone-malliston huippupäässä. Uutisia koostavan The Vergen mukaan vuoden 2022 jälkipuoliskolle ennustetut lippulaiva-iPhonet ovat loven sijasta saamassa reiän näyttöönsä samaan tapaan kuin Samsungin huippuluureissa on nähty.

Reikä on oletettavasti etukameraa varten, mutta ei ole selvää miten Apple ahtaa tähän entistä pienempään tilaan myös lovessa nykyisellään toimivan kasvontunnistuksen.

Kuo myös odottaa uutta versiota Applen halvemmasta iPhone SE -mallista ensi vuoden alkupuoliskolla. Tässä puhelimessa on hänen mukaansa 5g-yhteys, joka päästäisi entistä isommat massat käsiksi uuden sukupolven nopeisiin mobiiliyhteyksiin.

Ming-Chi Kuolla on alustava ennustus myös Applen ensimmäisestä taittuvanäyttöisestä iPhonesta, MacRumors kertoo. 7,5–8-tuumaisella näytöllä varustettu taittuva malli voi olla tulossa vuonna 2023, jos Apple pystyy tänä vuonna ratkomaan ”merkittävät teknologian ja massatuotannon ongelmat”. On mahdollista, että puhelin ilmestyy ennustetta myöhemmin – tai ei koskaan.