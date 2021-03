Yle: Ylilääkäri poisti Koronavilkun puhelimestaan ja on valmis suosittelemaan käytön lopettamista – onko sovellus ymmärretty väärin?

Suomen virallista koronasovellusta vastaan esitetään rajua kritiikkiä Ylen artikkelissa. Sovelluksen kehittäjä puolustautuu.

Onko Suomen virallinen koronasovellus Koronavilkku hyödytön? Lääkärit esittävät sovellusta vastaan kovaa kritiikkiä Ylen artikkelissa, jossa pisimmälle menee Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän infektiotautien ylilääkäri Risto Pietikäinen. Hän sanoo poistaneensa Koronavilkun kotipuhelimestaan, ja että sovelluksesta ei ole ollut sairaanhoitopiirin alueella mitään hyötyä.

– Koronavilkusta voisi olla hyötyä, jos siitä saatava tieto olisi tarkempaa, mutta Suomen poikkeuksellisen ankarat tietosuojasäädökset estävät meiltä tämän. Joissakin muissa maissa se voi toki toimia paremmin kuin meillä, Pietikäinen sanoo Ylelle.

Ylilääkäri olisi valmis suosittamaan sovelluksen käytön lopettamista valtakunnallisesti tai sitten niin, että sitä voisi halutessaan käyttää jos siitä kokee olevan hyötyä. Hänen mukaansa nykyisellään vilkutusten hoitaminen vie vain työaikaa varsinaiselta jäljitystyöltä.

Koronavilkun toteuttaneen ohjelmistoyhtiö Solitan teknologia-asiantuntija Sami Köykkä puolustaa sovellusta Twitterissä. Hän näkee sovelluksen nimenomaan estävän tartuntoja, joihin olisi muuten vaikea päästä käsiksi.

– Koronavilkun ideana on tuoda varoituksia niille anonyymeiksi jääneille kohdatuille, joiden tietoja jäljittäjät eivät koskaan tule saamaan. Erityisesti, jos tällainen henkilö on oireeton tai vähäoireinen, hänen kotiin jäämisensä katkaisee tartuntaketjun, Köykkä kirjoittaa.

Koronavilkkua tehdessä oli selvää, että se toimii tiukkojen tietosuojalakien alaisuudessa. Se tarkoitti väkisinkin kompromissia suomalaisten yksityisyyden ja sovelluksen käytettävyyden välillä.

– Minulla on tietysti oma lehmä ojassa, mutta väitän että Koronavilkusta on saatu hyötyä rahan edestä. Jäljittäjät ovat kritisoineet Koronavilkkua alusta asti, koska yksityiskohtia ei jaeta, mutta Koronavilkun tarkoitus ei olekaan olla jäljittäjien työkalu, Köykkä jatkaa toisessa twiitissään.

THL:n tiedonhallintajohtaja Aleksi Yrttiaho on jakanut Koronavilkusta tilastotietoa. Hänen twiittinsä mukaan sovellus on aktiivinen yli 2,3 miljoonassa puhelimessa, ja sovelluksen kautta tartunnastaan on ilmoittanut noin 13 000 henkeä.