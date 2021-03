Älä missaa WhatsAppin uutta pikkunamiskaa – tekee videoista sisäsiistimpiä

Jaatko paljon videoita WhatsAppilla? Nyt voit säästää vastaanottajia hiljentämällä ne.

Facebookin pikaviestisovellus WhatsAppin testaama toiminto videoiden hiljentämiseksi on nyt täällä.

Toiminto videoiden hiljentämiseksi on ilmestynyt WhatsAppin Android-version uudessa päivityksessä, joka on jo Suomessakin saatavilla. IS Digitoday todensi toiminnon löytyvän WhatsAppin versiosta 2.21.3.19.

Hiljennetyn videon voi julkaista niin tilaviestinä kuin chatissa.

Videoiden hiljentämisestä voi olla monenlaista hyötyä. Se mahdollistaa videoiden jakamisen, vaikka niissä olisi jotain sellaista ääntä, kuten kovaa kiroilua, jota ei haluaisi muiden kuulevan.

Hiljennetty video voi myös olla vastaanottajalle mieluisampi, jos hän on hiljaisuutta arvostavassa tilassa kuten kirjastossa.

Kun videon lähettää tällä tavalla, ei vastaanottaja saa ääniä päälle edes halutessaan. WhatsApp toisin sanoen editoi äänet pois ennen lähettämistä.