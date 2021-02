Kuuletko eron Spotifyn HiFi-laadussa? Testaa nyt

Netin testisivulla voi ottaa selvää, kannattaako Spotifyn tulevaa ja lisämaksullista äänenlaatua edes harkita.

Spotify on tuomassa häviöttömäksi luvatun HiFi-äänenlaadun niille, jotka suostuvat maksamaan lisää Premium-tilauksestaan. Saatavuus maittain ei ole vielä tiedossa.

Voit kuitenkin jo nyt ottaa selvää, onko HiFistä mitään iloa sinulle. The Next Web -uutispalvelun mukaan todennäköisesti ei ole, mutta asian voi tarkistaa Digital Feed ABX -testin avulla.

Testissä verrataan alkuperäistä äänitettä sekä häviöttömään kopioon että 320 kbit/s -versioon, joka vastaa Spotifyn tämänhetkistä parasta äänenlaatua. Toisin sanoen testi lienee verrannollinen Spotifyn nykymaksimin ja tulevan parhaan äänenlaadun välillä.

Näytteet on merkitty X, A ja B, eikä testaajalle kerrota mikä niistä on alkuperäinen tai toinen kopioista. Testaajan tehtävänä on vain yrittää päätellä, kumpi A/B-näytteistä täsmää X:n kanssa.

Mitä enemmän jaksat kappaleita vertailla, sitä tilastollisesti paremman tuloksen saat. Testiin kannattaa kuitenkin varata jonkin verran aikaa. Tee testi mielellään samalla äänentoistokalustolla, jolla Spotifya normaalistikin käytät. Kuulokkeiden tai kaiuttimien välillä on rajuja eroja, jotka voivat tehdä testistä merkityksettömän.

Allekirjoittanut teki lyhimmän testin, jossa vertailtiin viittä eri kappalenäytettä kutakin viisi kertaa. Valinnat menivät oikein 52-prosenttisesti, joka testin mukaan on 100-prosenttisesti mahdollista saavuttaa sattumalta. Tämä testaaja siis tuskin pystyy erottamaan häviötöntä ja häviöllistä äänenlaatua toisistaan. Kappalekohtaista vaihtelua esiintyi kuitenkin runsaasti, liekö sekin sattumaa vai ei.

Huomaa, että testisivu ei käytä https-suojausta. Tämän takia selaimesi voi varoittaa, ettei yhteys ole turvallinen. Teoriassa yhteyttäsi sivuun voidaan vakoilla, joskin tässä tapauksessa sinun ja sivun välillä tuskin liikkuu kovin arkaluonteista tietoa.