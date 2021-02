Puhelinsoittokampanja kysyy 20 euron hammasharjasta: ”Nyt odotan peloissani puhelinlaskua”

Lukija painoi kyllä-valintaa ja miettii nyt sen seurauksia.

Suomessa on tavattu monenlaisia hämäräpuheluita, jotka vaihtelevat suorista petoksista lain harmaalla alueella liikkuvaan puhelinmyyntiin. Ilta-Sanomiin yhteyttä ottanut lukija kertoo, että hänelle soitti sähköhammasharjakauppias.

– Minulle soitettiin niin sanottuun hammashoitoon liittyvästä tutkimuksesta, jossa kysyttiin oletko kiinnostunut 20 euroa maksavasta sähköhammasharjasta. Kun vastasit kyllä, painamalla 1, puhelu katkaistiin, lukija kertoo.

– Nyt odotan vain peloissani ja häpeissäni puhelinlaskun suuruutta, kun olen antautunut huijatuksi.

On kuitenkin epäselvää, mikä seuraus kyllä- tai edes ei-vastauksella tässä tapauksessa olisi. Samankaltaisista hammasharjapuheluista on kymmeniä ilmoituksia Kukasoitti-verkkopalvelussa jo ainakin viime keväältä lähtien. Numerot näyttävät päällisin puolin kotimaisilta, mutta ne on mahdollisesti väärennetty. Soittaja on usein puhunut hyvää suomea.

Kukaan ilmoittajista ei tiennyt, mihin puhelut loppujen lopuksi johtivat. Eivät siis mahdollisesti mihinkään. Rikosylikomisario Juha Tompuri keskusrikospoliisista näkee ikävämmänkin mahdollisuuden.

– Tällaisia kutsutaan usein tilausansoiksi. Eli harjoitetaan aggressiivista puhelinmyyntiä ja pyritään saamaan sopimus aikaiseksi. Vastaaja ei välttämättä ymmärrä tilanneensa mitään, Tompuri kuvailee tyypillisiä seurauksia.

Hammasharjapuhelut eivät ole nousseet erityisesti esille valtakunnallisessa rikosvirrassa, joskin niistä on kirjattu Tompurin mukaan poliisille muutamia kymmeniä ilmoituksia vuoden sisällä. Niissä on suullisen suostumuksen sijaan tyypillisesti pyydetty painamaan puhelimen näppäimistöstä numeroa 1 kyllä-vastaukseksi tai numeroa 2 ei-vastaukseksi. Tompurin mukaan tarkoitus on silti todennäköisesti sama, eli suostumuksen saaminen.

Yksi puheluita Kukasoitti-sivustolla kommentoinut väitti saaneensa luvatun hammasharjan, mutta kyseessä saattaa olla pilaviesti. Tompurin mukaan mahdollinen tuotteen saaminen ei sekään vielä tarkoita, että kaikki on kunnossa. On mahdollista, että hammasharjoja tulee sitten lisää joka kuukausi uuden laskun kera.

Joidenkin mukaan soittoja teki robotti. Jos näin on, toiminta voi rikkoa sähköisen viestinnän tietosuojalakia. Toisin kuin perinteinen puhelinmarkkinointi, robottipuhelut sallitaan vain, jos niihin on kuluttajalta ennakkosuostumus.

Suomessa on viime aikoina tavattu runsaasti erilaisia puhelimitse tehtäviä rikoskampanjoita. Esimerkiksi tekstiviestinä saapuvat postihuijaukset ovat monelle tuttuja ja joissakin tapauksissa uhreilta on viety satojakin euroja.

Microsoftin nimissä tehtävät teknisen tuen huijauspuhelut, joissa yritetään pääsyä soitetun pankkitilille, ovat pelkästään tämän vuoden aikana vieneet suomalaisilta jo yli miljoona euroa.

– Luku kasvaa tasaisesti. Se on nyt suurin piirtein 1 100 000 euroa, Tompuri sanoo.

Rahojen takaisin saamisessa kriittistä on nopeus. Mitä pikemmin pankki saa tiedon asiasta, sitä paremmat mahdollisuudet uhrilla on.

Tompurilla on suomalaisille yksinkertainen ohje hämäräsoittojen varalle.

– Itse en yleensä kahta sekuntia pidempään kuuntele, kun puhelimesta kuuluu ”terve, oletko se ja se”. Saman tien luuri kiinni.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto antaa ohjeita tilanteisiin, joissa tililtä on tehty aiheettomia veloituksia ilman suostumusta. Reklamoi myyjälle kirjallisesti, ja ilmoita pankkiisi, että veloitukset on tehty ilman suostumustasi. Pankilla voi olla velvollisuus hyvittää aiheettoman veloituksen rahamäärä.