Netflix lataa ohjelmia nyt automaattisesti – jos annat luvan

Netflixin uusi toiminto on tarkoitettu tilanteisiin, joissa ohjelmia haluaa katsoa ilman nettiyhteyttä.

Suoratoistopalvelu Netflix tarjoaa nyt uutta lataustoimintoa. Yhtiön mukaan Androidissa kaikkialla maailmassa saatavissa oleva toiminto lataa laitteelle automaattisesti ohjelmia ja elokuvia, joista Netflix olettaa käyttäjän pitävän.

Toiminto kulkee englanniksi nimellä Downloads For You. Tarkoitus on varmistaa, että käyttäjällä on aina jotain katsottavaa vaikka nettiyhteys takkuaisi tai olisi poikki.

Sisältöä ei ladata automaattisesti ennen kuin käyttäjä antaa siihen luvan. Tätä varten tulee mennä Netflix-sovelluksen kohtaan Lataukset. Sen alla tulisi olla uusi nappi, josta automaattiset lataukset voi kytkeä päälle.

Käyttäjä voi myös valita, miten paljon tallennustilaa toiminto saa syödä. Vaihtoehdot ovat 1, 3 tai 5 gigatavua. Mitä enemmän tilaa myöntää, sitä enemmän Netflix lataa suositeltuja sisältöjään. Netflixin mukaan 3 gigatavua vastaa noin 12 tuntia oletuslaatuista sisältöä. Lataukset tehdään ainoastaan wifi-yhteydellä.

Downloads for You täydentää Netflixin vuonna 2018 esittelemää Fiksua latausta. Se mahdollisti sarjoja katsellessa tulevien jaksojen lataamisen automaattisesti.

Uuden toiminnon pitäisi olla kaikkien Android-käyttäjien saatavissa. Voi olla, että Netflix-sovellus tulee päivittää ennen kuin uusi toiminto on löydettävissä. IOS-version testaus aloitetaan piakkoin.