Android 12 lähestyy: Tässä isoimmat muutokset

Käyttöliittymään on tulossa muutoksia, jotka helpottanevat puhelimen käyttöä yhdellä kädellä ja peukalolla. Tähän viittaa esimerkiksi asetusvalikon hakukentän siirtäminen ruudun yläreunasta sen alareunaan. Lisäksi Android 12:n varhaisesta testiversiosta löytyi toimintamoodi, joka tekee koko käyttöliittymästä paremmin soveltuvan yhdelle kädelle.

Google on myös helpottamassa koko ruudun sovelluksista poistumista. Jos avoinna on esimerkiksi video tai kirja, siitä poistuminen vaatii yleensä yhtä elettä Androidin alapainikkeiden esiin tulemiseksi ja toista elettä kotiruutuun pääsemiseksi. Tarkoitus näyttää olevan, että tämän voisi jatkossa hoitaa jotenkin yhdellä pyyhkäisyllä.

Puhelimen yläreunasta esiin vedettäviä ilmoituksia ollaan suunnittelemassa paremmin toimiviksi. Kun ilmoitusta näpäyttää, se vie Android 12:ssa suoraan haluttuun sovellukseen tai toimintoon. Mukana on myös nappi, jolla joutavat ilmoitukset voi hiljentää halutuksi ajaksi.

Android 12 on saamassa tuen uusille mediaformaateille. Ainakin hevc-muodossa kuvatuille videoille on tulossa tuki, eli niiden on määrä toimia sovelluksissa jotka eivät niitä natiivisti tue.