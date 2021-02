WhatsApp: Näin käy niille, jotka eivät hyväksy uusia käyttöehtoja

Pikaviestipalvelu ei välittömästi tuhoa käyttäjän tiliä, mutta lopulta niin käy.

Facebookin omistama pikaviestipalvelu WhatsApp edellyttää käyttäjien hyväksyvän uudet käyttöehtonsa 15. toukokuuta 2021 mennessä. Nyt WhatsApp on julkaissut tukiartikkelin, joka kertoo mitä tapahtuu takarajan jälkeen jos ehtoja ei ole hyväksynyt. WhatsAppin normaali käyttö lakkaa välittömästi.

– Jos et ole hyväksynyt ehtoja siihen mennessä, WhatsApp ei tuhoa tiliäsi. Et kuitenkaan voi käyttää WhatsAppia täysimääräisesti ennen kuin hyväksyt ne. Hetken aikaa pystyt ottamaan vastaan puheluita ja ilmoituksia, mutta et voi lukea tai lähettää viestejä sovelluksesta, WhatsApp kirjoittaa.

Asiasta uutisoi TechCrunch, jonka mukaan tämä lyhyt aika vastaa muutamaa viikkoa. Käyttöehdot voi siis hyväksyä vielä takarajan jälkeenkin. WhatsApp soveltaa toimettomien käyttäjien käytäntöään niihin, jotka eivät ehtoja hyväksy. Se tarkoittaa, että käyttäjän tili yleisesti ottaen tuhotaan 120 päivän jälkeen.

Käyttäjä voi ennen 15. toukokuuta ottaa talteen chattihistoriansa Androidissa tai iPhonessa ja ladata raportin tilistään. WhatsApp pyytää käyttäjiä harkitsemaan kahdesti ennen kuin he tuhoavat tilinsä Androidissa, iPhonessa tai KaiOS-alustalla. Tämä on jotain, mitä WhatsApp ei pysty peruuttamaan.

WhatsApp ei tukiartikkelissaan tehnyt eroa Euroopan unionin ja muun maailman välillä. Englanninkielisen artikkelin sisältö on sama, vaikka itse ohjesivun kielen vaihtaisi suomeksi. Tämä antaa ymmärtää, että seuraukset 15. toukokuuta jälkeen olisivat samat myös EU-käyttäjille.

Käyttöehtojen muutos ei ole EU:ssa yhtä merkittävä kuin muualla johtuen paikallisista tietosuojalaeista. WhatsApp on lisäksi jälkijunassa vakuutellut, että muutos ei muuallakaan laajenna sen kykyä jakaa tietoa Facebookin kanssa.