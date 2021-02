Koronavilkkuun muutos: Jatkossa altistumisilmoituksen jälkeen tulisi toimia uudella tavalla

Koronavilkku antaa mahdollisuuden hakeutua testiin altistumisilmoituksen perusteella.

Koronaviruksen tartuntaketjujen seurantaan Suomessa käytetty Koronavilkku-sovellus saa päivityksen torstaina 4. maaliskuuta. Asiasta kertoo THL tiedotteessaan. Päivitys antaa käyttäjälle mahdollisuuden hakeutua testiin altistumisilmoituksen perusteella.

Koronavilkku tunnistaa toistensa läheisyydessä olleet puhelinlaitteet ja ilmoittaa altistuneille, jos jollain käyttäjistä todetaan koronavirustartunta. Tämä on altistumisilmoitus. Jotta sellainen voi tulla, jonkin toisen käyttäjän pitää ensin saada vahvistettu positiivinen koronatulos ja sitten kertoa siitä sovelluksessa. Tällä tavalla altistusilmoitus lähtee niille, joiden lasketaan olleen tarpeeksi paljon tekemisissä sairastuneen kanssa.

Tähän mennessä Koronavilkun altistumisilmoituksen saaneiden henkilöiden on suositeltu hakeutumaan testiin vain, jos heillä on oireita. Päivityksen jälkeen altistumisilmoituksen saanutta käyttäjää kehotetaan ottamaan yhteyttä terveydenhuoltoon, josta käyttäjä saa ohjeita esimerkiksi testaamiseen liittyen. Sovelluksessa on kuntakohtaiset ohjeet yhteydenottoa varten.

Muutos perustuu sosiaali- ja terveysministeriön helmikuussa päivittämään testausstrategiaan, jossa oireettomia käyttäjiä ohjeistetaan hakeutumaan testaukseen mahdollisimman pian Koronavilkun altistumisilmoituksen saamisesta. Altistumisilmoitus ei jatkossakaan yksin riitä tartuntatautilääkärin määräämän karanteenin perusteeksi ellei sairaanhoitopiiri päätä asiasta toisin.

Sovellukseen ollaan rakentamassa myös muutosta altistumisten laskentaan. Tämä jossain vaiheessa keväällä ilmestyvä erillinen päivitys parantaa Koronavilkun toimintaa tilanteissa, joissa käyttäjä on tekemisissä isompien ihmisjoukkojen kanssa.