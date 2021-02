MobilePay sanoo veloitusvirheiden johtuneen ulkopuolisen maksunvälittäjän virheestä. Virheveloitusten tarkka määrä tai arvo ei ole vielä tiedossa.

Alkuviikosta MobilePay-maksusovelluksessa tehtyjen tuplaveloitusten mittakaava on huomattavan laaja. Ylimääräiset maksutapahtumat ovat herättäneet suurta närkästystä sosiaalisessa mediassa.

– Meillä ei ole [tuplaveloitusten] tarkkaa määrää tiedossa, mutta se on tuhansia, korkeintaan muutama kymmenentuhatta, MobilePay Finlandin toimitusjohtaja Noona Puusniekka sanoo.

Tuplaveloitukset ovat tapahtuneet maanantain aikana, ja vika on paikallistettu maksunvälittäjän järjestelmään.

MobilePaylla ei ole vielä käsitystä siitä, paljonko tuplaveloitusten kokonaisarvio on tai kuinka suuri niiden osuus on kaikkien maksutapahtumien joukosta.

Häiriö on osa laajempaa skandinaavisen maksunvälittäjän ongelmaa.

Pystytkö nimeämään tätä maksunvälittäjää?

– Olemme sopineet, ettemme lähde nimeämään sitä, Puusniekka sanoo.

Pystytkö sanomaan, onko kyseessä [MobilePayn emokonserni] Danske Bank?

– Voin kommentoida, ettei ole Danske Bank.

Rahojen pitäisi palautua asiakkaiden tileille huomenna. Pystytkö antamaan tarkempaa arviota?

– Pyrimme siihen, että huomenna. Tiedotamme aikataulusta lisää viimeistään huomenna aamulla tai aamupäivästä, kun saamme viimeiset tiedot.

Sosiaalisessa mediassa on kommentoitu, että asiakkaiden käyttötili on tyhjentynyt tai mennyt pakkaselle. Onko tämä mahdollista?

– Valitettavasti kyllä, ja tämä on tosi kurja tilanne. MobilePayn näkökulmasta on tapahtunut yksi MobilePay-maksu, johon liittyen tililtä on mennyt ensin katevaraus ja sen päälle tapahtuma normaalisti. Valitettavasti virheen takia tapahtuma on tullut tilille kahteen kertaan.

– Kun järjestelmään on tehty katevaraus, vain ensimmäistä maksutapahtumaa varten on tarkistettu, että tilillä on katetta. Toinen [maksu] on tullut puskista ilman katevaraustarkistusta, ja sen vuoksi tilanne saattaa olla joillakin se, että tili on mennyt pakkaselle.

Mitä tapahtuu tilanteissa, joissa ihmiset saavat pankiltaan tilinylitysmaksun tai joutuvat kompensoimaan akuuttia rahanpuutetta esimerkiksi pikavipeillä? Miten MobilePay kantaa vastuun?

– Olemme käyneet keskustelua tästä ja selvittelemme vaihtoehtoja. Kannattaa ensin seurata omia tilitapahtumiaan ja mahdollisia tästä häiriöstä johtuneita välittömiä kustannuksia. Pankeilla on vaihtelevia käytäntöjä tilinylitysmaksujen suhteen tällaisissa tilanteissa.

Miten yhteydenotto tapahtuu? Monet ovat sanoneet, että vastauksia ei ole kuulunut.

– Saamamme puheluiden ja sähköpostien määrä on ollut huikea eilen ja tänään. Ihmiset ovat luonnollisesti huolissaan rahoistaan ja tilanteistaan. Emme ole valitettavasti pystyneet kaikkiin nopeasti vastaamaan, vaikka olemme työskennelleet kaikilla resursseillamme asian eteen. Pyrimme vastaamaan mahdollisimman pian. Olemme pyrkineet vastaamaan useimpiin kysymyksiin nettisivuillamme ja sosiaalisessa mediassa.

Onko teillä numeroa tai sähköpostia, johon kannattaa olla yhteydessä tehtyjen kirjausten kanssa?

– Yhteystietomme ovat nettisivuillamme. Niihin kannattaa olla yhteydessä.

Nyt ollaan tilanteessa, jossa MobilePay kantaa vastuuta toisen yhtiön järjestelmässä olevasta viasta. Onko tämä kohtuullinen asetelma?

– Kuluttajien näkökulmasta he ovat MobilePayn käyttäjiä. Siinä mielessä on luonnollista, että kysymykset ja huoli kohdistuvat MobilePayhyn. Se on tilanne, jossa olemme.

Onko vastaavaa nähty MobilePayssa aikaisemmin?

– MobilePay on ollut tuotannossa lähes 8 vuotta. Tällaista tilannetta emme muista nähneemme.

– Muussa korttimaksamisessa on ollut vastaavia tilanteita, eli sikäli tämä ei ole ollut aivan tavatonta. Mutta minun viitenä vuotenani talossa tällaista ei ole MobilePayssa ollut.