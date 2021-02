Pitkä odotus päättyi – uudet Huawei- ja Honor-puhelimet saivat Koronavilkun

Ilman Googlen palveluja toimivat Huawei-puhelimet saivat Koronavilkun.

Koronan tartuntaketjujen seurantaan tarkoitettu Koronavilkku-sovellus on nyt saatavilla kiinalaisen Huawein AppGallery-sovelluskaupasta. Se tarkoittaa, että sovelluksen voi asentaa myös niihin Huawein uudempiija Honorin n malleihin, joissa ei ole Googlen palveluita Yhdysvaltain asettamien pakotteiden vuoksi.

Sovelluksen saatavuudesta kertoi THL tiedotteessaan. Aiemmin Koronavilkku on ollut saatavilla Google Play- ja Applen App Store -kaupoista. Sen on voinut asentaa Huawei- ja Honor-puhelimiin, joissa on Google Play. Nyt Koronavilkkua voi käyttää kaikilla Huawei- ja Honor-puhelinmalleilla, joita on yhteensä käytössä Suomessa yli 900 000.

– Koronavilkku on ollut avuksi tartuntaketjujen katkaisussa. Sovelluksen avulla tartunnasta on ilmoitettu jo yli 11 000 kertaa ja ilmoitusten perusteella on täytetty 22 477 oirearviota, THL:n tiedonhallintajohtaja Aleksi Yrttiaho sanoo tiedotteessa

THL:n mukaan AppGalleryssa julkaistu Koronavilkku-versio ei käyttäjän silmin eroa aiemmasta. Koronavilkku hyödyntää Huawein puhelimissa Contact Shield -rajapintaa, joka tunnistaa bluetooth-yhteyden avulla lähikontaktit toisten puhelinten kanssa. Koronavilkku hälyttää normaaliin tapaan, jos joku lähikontaktissa olleista käyttäjistä ilmoittaa tartunnasta.

THL huomauttaa, ettei Contact Shield kuulunut Traficomin Kyberturvallisuuskeskuksen taannoin suorittamaan Koronavilkun ja sen taustajärjestelmän turvallisuusarvioinnin piiriin.

Koronavilkun kehittäneen Solitan mukaan tämä ei kuitenkaan tarkoita, että Huawein rajapintaan pitäisi suhtautua muita epäilevämmin.

– Minulla ei ole tiedossani mitään erityisiä tietoturva-aukkoja tai muita sellaisia ongelmia, Solitan teknologia-asiantuntija Sami Köykkä kertoo puhelimitse.

Köykän mukaan tiedossa ei ole Huaweihin liittyviä turvallisuusuhkia Koronavilkun käyttöön liittyen. Hän korostaa, että Solitan kehitystyö on perustunut Kyberturvallisuuskeskuksen tekemään tietoturva-arviointiin, jossa Contact Shield ei siis ollut mukana.

Koronavilkku ei kuitenkaan Köykän mukaan lisää puhelimen käyttäjän tietosuojariskejä oli käyttöjärjestelmä mikä vain, sillä sovellus ei tallenna henkilö- tai paikkatietoa, ainoastaan anonyymit avainkoodit. Yhteistyö kiinalaisyhtiön kanssa sujui Köykän mukaan yhtä hyvin kuin Googlen ja Applen kanssa.

– Huawein porukat olivat todella avoimia ja he ovat innoissaan siitä, että pääsivät mukaan. Huawei on ollut oikein mukava kumppani, Köykkä koostaa.

Huawei korostaa omassa tiedotteessaan, että kyberturvallisuus on yritysstrategian tärkein osa.

– Noudatamme paikallisia lakeja ja asetuksia sekä asetamme tietoturvallisuuden ja yksityisyyden suojan asialistamme kärkeen organisaatiomme kaikilla tasolla, sanoo Huawein tietoturvajohtaja Marja Dunderfelt tiedotteessa.

Koronavilkku ilmestyi elokuun lopussa, ja Huawein AppGalleryyn se tuli melkein puoli vuotta myöhemmin. Köykän mukaan kehitystyössä ei ollut sinänsä mitään suuria ongelmia, mutta työtä hidastivat Koronavilkkuun tehtävät muut päivitykset, jotka välillä ajoivat kiireellisyydessä edelle.

Sovelluksen lähdekoodi on julkaistu avoimena, ja kaikki tietoliikenne Koronavilkun ja palvelimen välillä on salattu. Tiedot tallennetaan nimettömänä Kelan hallinnoimalle palvelimelle, joka sijaitsee Suomessa. Tiedot poistetaan, kun niitä ei enää tarvita. Tietojen säilyttämisen salliva lainsäädäntö on nykyisellään voimassa tämän vuoden loppuun asti.

Sovellusta käyttää tällä hetkellä 3 miljoonaa suomalaista.