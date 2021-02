5g-kisassa uusi vaihe: Telia yhdisti liittymän ja C Moren

Vaikka liittymä maksaa suunnilleen saman verran kuin kilpailijoilla, striimauspalvelu tulee liittymän mukana. Asiakas joutuu kuitenkin katselemaan joissakin tapauksissa mainoksia.

Teleoperaattori Telia koplaa omistamansa C More -suoratoistopalvelun mainoksia esittävänä versiona Dot 5G -liittymiinsä.­

Mediayhtiö MTV:n omistava Telia on julkistanut ensimmäistä kertaa yhdistelmätuotteen, joka koostuu matkapuhelinliittymästä ja suoratoistopalvelun yhdistelmästä. Uudistettu Telia Dot 5G on 5g-liittymä, joka sisältää C More TV -palvelun.

Liittymä maksaa 29,90 euroa kuukaudessa. 5g-liittymän nimellisnopeus on 300 megabittiä sekunnissa, eli se ei edusta Telian raskainta sarjaa.

Ruotsalainen Telia ilmoitti ostavansa MTV:n ja C Moren kesällä 2018. Yrityskauppa hyväksyttiin marraskuussa 2019.

Telian mobiililiiketoiminnasta vastaava johtaja Ville Lahti luonnehtii uutta liittymää ”median ja operaattorimaailman liitoksi”.

– Hinta on sama kuin kilpailijoilla, mutta striimauspalvelu tulee bonuksena, Lahti sanoo haastattelussa.

Kirjoitushetkellä kilpailija DNA:n edullisin 5g-liittymä (400 Mbit) maksaa 34,90 euroa ja Elisan 31,90 euroa kuukaudessa (300 Mbit). Erikseen ostettuna C More TV maksaa Telian asiakkaille 4,95 euroa kuukaudessa.

Dot-liittymän mukana toimitettava C More TV ei ole täysin sama kuin erikseen tilattava C More. Dotin mukana tulevassa versiossa katsojille näytetään mainoksia ”joidenkin kotimaisten ohjelmien yhteydessä”.

Lisäksi sopimussyistä tarjolla ei ole kaikkia samoja sisältöjä kuin C Moren perusversiossa. Lahden mukaan C Moren sisältö on kuitenkin Dot 5G -käyttäjien käytettävissä ”noin 95-prosenttisesti”, ja jatkossa tarjooman on tarkoitus olla sama. Sisällöt saa myös isolle ruudulle esimerkiksi kirjautumalla älytelevision katselusovellukseen omilla tunnuksilla tai erillistä mediatoistinta käyttämällä.

Nykyisten 4g-pohjaisten Dot-liittymien käyttäjä voi joko päivittää uudistettuun versioon tai jatkaa nykymuotoisen, käyttömäärästä riippuen noin 5–25 euroa kuukaudessa maksavan liittymän käyttöä.

Ensimmäiseksi yhdistelmätuotteeksi valikoitui Dot, koska sen asiakastyytyväisyys on Telian liittymien joukossa poikkeuksellisen hyvä. Liittymän hankkiminen, ylläpito ja asiakaspalvelu perustuvat kokonaan sovelluksella asioimiseen. Lahti luonnehtii Dotia ”nuoren polven ja diginatiivien liittymäksi”.

Telian Dot 5G -julkistusta voi luonnehtia uudeksi avaukseksi teleoperaattorien kisassa. 5g-liittymien myynti kasvaa, mutta toistaiseksi operaattorit eivät ole tehneet merkittäviä omia avauksia tai lähteneet hintakilpailuun. Hintojen painamisen sijaan Telia valitsi kilpailuvaltikseen mediasisällön.

Suomessa toimivista suurista teleoperaattoreista myös Elisalla on oma sisältöpalvelunsa, Elisa Viihde Viaplay. Yhtiö ei ole kuitenkaan julkistanut yhdistelmätuotetta ainakaan vielä.

Nähtäväksi jää, miten yleisö ottaa vastaan mainokset suoratoistopalvelussa kotimaisten sisältöjen yhteydessä. Maksullisiksi mielletyissä palveluissa ei ole tähän mennessä juuri mainoksia nähty. Paljon riippunee niiden määrästä sekä siitä, katkovatko ne katselukokemusta.