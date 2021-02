Huawein tuska jatkuu – USA:n tiukka linja ei muuttumassa

Bidenin ehdokas uudeksi kauppaministeriksi ei lämpene Huawei-pakotteiden lieventämiselle.

Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin ehdokas uudeksi kauppaministeriksi antoi huonoja uutisia Huaweille ja muille kiinalaisille yrityksille, jotka joutuivat Yhdysvaltain mustalle listalle Donald Trumpin hallinnon alaisuudessa.

Uutistoimisto Bloombergin mukaan ehdokas Gina Raimondo ei näe syytä yritysten poistamiselle listoilta, joihin on koottu yrityksiä joiden uskotaan aiheuttavan uhkan kansalliselle turvallisuudelle tai ulkomaan politiikan intresseille.

– Minulla ei tällä hetkellä ole mitään syytä uskoa, ettei näillä listoilla olevien tahojen pitäisi olla siellä, Raimondo toteaa vastauksena senaatin republikaanien kysymyksiin aiheesta.

Kyseessä on kylmä suihku Huaweille, joka oli orastavasti toivonut parempia aikoja Yhdysvaltain presidentinvaihdoksen myötä.

Huawei on joutunut erittäin ahtaalle Yhdysvaltain pakotteiden seurauksena ja on muun muassa joutunut luopumaan Googlen Androidin ja muiden palvelujen käytöstä puhelimissaan. Tämä on tehnyt uusista puhelinmalleista melkein myyntikelvottomia länsimaissa. Moni maa on myös sulkenut kiinalaisyhtiön pois mobiiliverkkojensa toteuttajatarjouksia ja jotkut korvaavat jo asennettuja Huawein järjestelmiä toisilla.

Huawei taistelee myös sirujen saatavuudesta älypuhelimiinsa. Äskettäin Huawei myi Honor-puhelinliiketoimintansa ja uusien huhujen mukaan myös lippulaivasarjat P ja Mate saattavat olla kaupan. Huawei on kiistänyt huhut.

Kiinan hallitus toivoo loppua Yhdysvaltain rajoituksille.

– Kehotamme teitä lopettamaan tämän kiinalaisten yritysten mielivaltaisen sortamisen, Kiinan ulkoministeriön edustaja Wang Wenbin sanoi torstaina.