Huoli joukkopaosta on suuri – WhatsApp esittää käyttäjille uudenlaisia viestejä

WhatsApp otti tilaviestit käyttöönsä vakuuttaakseen käyttäjiä tietosuojan kunnioittamisesta. Asiasta kertoo The Verge.

WhatsApp on lykännyt uusien käyttöehtojen voimaantuloa.­

Facebookin pikaviestin WhatsApp on alkanut esittää käyttäjille tilaviestejä (status) ”sitoutumisestaan tietosuojaan”. The Vergen mukaan viestejä on nähty ainakin Yhdysvalloissa ja Britanniassa lauantaista lukien ja Intiassa jo aikaisemmin. Viesteissä WhatsApp muun muassa vakuuttaa, ettei se jatkossakaan pysty näkemään tai kuulemaan käyttäjien henkilökohtaisia keskusteluja.

WhatsApp on muuttamassa käyttöehtojaan, mutta siirsi takarajaa helmikuusta toukokuulle lukuisten käyttäjien huolestuttua. Palvelu on korostanut, että muutos ei laajenna sen mahdollisuuksia jakaa käyttäjätietoja Facebookin kanssa.

Muutokset ovat myös lievempiä Euroopan alueella, joten on epäselvää miten laajasti uusia tilaviestejä nähdään täällä. Sekaannusta kyllä on Euroopassakin, joten viesteille voisi olla tarvetta.

Tilaviesti on WhatsAppin versio Snapchatin alun perin lanseeraamista tarinoista. Niiden avulla voi jakaa tekstiä, kuvia, videoita tai animoituja gif-kuvia, jotka katoavat 24 tunnin päästä. WhatsAppin tilaviestejä on luvassa useampia, koska palvelun mukaan käyttäjillä on tarvetta saada suoraa tietoa muutoksista. Muutokset liittyvät WhatsApp-käyttäjien viestittelyyn yritystilien kanssa.

Kilpailevat viestipalvelut, kuten Signal ja Telegram, ovat saaneet kohun keskellä lukuisia uusia käyttäjiä, joskin moni heistä käyttää yhä myös WhatsAppia. Telegramiin tuli kuitenkin juuri muutos, joka mahdollistaa WhatsAppin viestihistorian siirtämisen ja siten sovelluksen hylkäämisen kokonaan.