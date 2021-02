Yksi valmistaja juhli Suomen puhelinkaupoissa tammikuussa

Samsungin edullinen malli pärjäsi hyvin kautta linjan tammikuussa. Myös kynnys 5g-puhelimen ostamiseen on madaltumassa uusien mallien myötä.

Teleoperaattorit ja kodinkoneketjut paljastivat tammikuun myydyimmät puhelimensa.

DNA:n ykkösenä on joulukuussa kärkikolmikosta pudonnut Apple iPhone 11 perässään noin 130 euron Samsung Galaxy A20e, joka on ollut yhtäjaksoisesti DNA:n myydyimpien laitteiden listalla kesäkuusta 2019 lähtien.

– Puhelinmarkkina tulee hienoisesti kasvamaan Suomessa vuonna 2021. Älypuhelin on jo korvannut monen kameran, kellon ja tunnuslukukortin. Nykyään se toimii myös yhä useamman kukkarona ja älylukon avaimena. Tämä kehitys on johtanut siihen, että puhelimen vaihtotiheys on kasvamassa ja puhelimeen panostetaan jatkuvasti hieman aiempaa enemmän, ennustaa DNA Kaupan toimitusjohtaja Sami Aavikko tiedotteessa.

Aavikko odottaa 5g-puhelinten lyövän lopullisesti läpi tänä vuonna.

DNA:n myydyimmät puhelimet tammikuussa:

Apple iPhone 11 Samsung Galaxy A20e Samsung Galaxy A51 5G Apple iPhone 12 Pro Max 5G Samsung Galaxy A41 Samsung Galaxy A42 5G Apple iPhone 12 Pro 5G Samsung Galaxy A51 Apple iPhone SE (2. sukupolvi) OnePlus Nord 5G Samsung Galaxy A21s Xiaomi Redmi Note 8 Pro Apple iPhone 12 5G Samsung Galaxy S20 FE 5G OnePlus Nord N100

Telia näki tuttujen merkkien ja mallien kansoittavan kärkisijat tammikuun myyntitilastossaan. 5g-puhelinten myynti kasvaa tasaisesti. Myydyimpänä mallina komeilee edelleen Samsung Galaxy A20e.

– Tuttuun listaan piristystä toi Xiaomi, joka pitkästä aikaa palasi myyntikärkeen. Kymmenen myydyimmän puhelimen joukossa oli poikkeuksellisesti neljä eri merkkiä. Näyttää siltä, että 5g-puhelinten osuus on nousemassa pysyvästi yli puoleen kaikesta puhelinmyynnistä, Telian laiteliiketoiminnasta vastaava johtaja Jussi Vuorinen sanoo tiedotteessa.

Telian myydyimmät puhelimet tammikuussa:

Samsung Galaxy A20e Samsung Galaxy A51 Apple iPhone 12 Pro 5G Samsung Galaxy A51 5G OnePlus Nord N100 Apple iPhone 12 Pro Max 5G Samsung Galaxy A41 OnePlus Nord 5G Samsung Galaxy A21s Xiaomi Redmi Note 8 Pro

Samsung Galaxy A20e johti myös Elisan tammikuun kuluttajamyyntiä, joskin operaattori on kärkäs korostamaan 5g-puhelinten suosiota. Muut mitalisijat menivät uuden sukupolven yhteyksiä tukeville malleille OnePlus Nord N10 5G ja Samsung A51 5G. Elisan mukaan asiakkaat ovat löytäneet 5g:n keskihintaluokassa, ja viidestätoista myydyimmästä puhelimesta seitsemän oli 5g-malleja.

– 5g-puhelinten osuus kaikista myydyistä laitteista on jo yli puolet, ja osuus jatkaa tänä vuonna vahvaa kasvuaan, Elisan henkilöasiakkaiden liiketoimintajohtaja Ville Valkama uskoo tiedotteessa.

Elisan tammikuun myydyimmät puhelimet henkilöasiakkaille:

Samsung Galaxy A20e OnePlus Nord N10 5G Samsung Galaxy A51 5G Apple iPhone 11 OnePlus Nord N100 OnePlus 8T 5G Samsung Galaxy A41 Apple iPhone SE (2020) Nokia 105 OnePlus Nord 5G Apple iPhone 12 Pro Max 5G Samsung Galaxy A42 5G Samsung Galaxy A21s Apple iPhone 12 Pro 5G Samsung Galaxy A51

Elisan tammikuun myydyimmät puhelimet yrityksille:

Samsung Galaxy Xcover 4S Enterprise Edition Apple iPhone 12 Pro 5G Apple iPhone 11 Samsung Galaxy A41 Samsung Galaxy A20e Nokia 3.4 Apple iPhone SE (2020) Apple iPhone 12 5G Samsung Galaxy A51 OnePlus 8T 5G OnePlus Nord 5G Samsung Galaxy A71 Apple iPhone 12 mini 5G Samsung Galaxy A51 5G Samsung Galaxy A40 Enterprise Edition

Kodinkoneketju Gigantti myi kuluttajille tammikuussa etenkin Samsungin puhelimia. Listalle ylsi viisi korealaisvalmistajan mallia muiden sijojen mennessä muun muassa Applen edellisen sukupolven iPhoneille.

Gigantin tammikuun myydyimmät puhelimet kuluttajille:

Samsung Galaxy A41 Samsung Galaxy A51 Samsung Galaxy A20e OnePlus Nord N100 Samsung Galaxy A42 Motorola Moto G8 Power Apple iPhone 11 Apple iPhone 11 Pro Apple iPhone SE 2020 Samsung Galaxy A21s

Gigantin tammikuun myydyimmät puhelimet yrityksille:

Samsung Galaxy A20e Samsung Galaxy A51 Apple iPhone SE 2020 Nokia 800 tough Apple iPhone 12 Pro Samsung Galaxy Xcover 4S Motorola Moto G8 Power Samsung Galaxy A41 Apple iPhone 11 Pro Samsung Galaxy S20

Jos Samsung hallitsi Gigantin listoja, niin Veikon Koneella sama toistui vieläkin voimakkaammin. Samsungilta mahtui top10:een kuusi mallia. Listan ainoa uusi nimi viime kuuhun verrattuna oli paluun tehnyt OnePlus Nord 5G.

Veikon Kone uskoo edullisten 5g-puhelinten, kuten Xiomi Note 9T 5G:n, nostavan 5g-mallien suosiota ja siten kiihdyttävän kattavan 5g-verkon rakentamista.

Veikon Koneen tammikuun myydyimmät puhelimet:

Samsung Galaxy A51 (4G) Samsung Galaxy A71 Apple iPhone SE (2020) Samsung Galaxy A20e Samsung Galaxy A41 Samsung Galaxy A21S OnePlus Nord 5G Samsung Galaxy Xcover 4S Apple iPhone 12 Motorola G9 Play

Puhelinten lisäksi on syytä mainita älykellojen kasvava suosio. Muun muassa DNA ja Telia alleviivasivat älykellojen vahvaa menekkiä.

Telialla älykellojen myyntikärjessä puolet malleista oli tammikuussa varustettu liittymällä ja niiden myynti kasvoi vuoden takaisesta yli 30 prosenttia. DNA odottaa älykellojen myynnin kasvavan yhä useamman halutessa seurata omaa liikunta-, palautumis- ja lepodataansa.

Telian tammikuun myydyin älykello oli Samsung Galaxy Watch 3. DNA:lla Applen älykellomallit ottivat kolmoisvoiton myydyimpien älykellojen ja -rannekkeiden listalla. Elisalla eniten myytiin suomalaisen Polarin Ignite-mallia.