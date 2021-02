Telia paljasti aikataulun 3g:n alasajolle – vaikuttaa peruspuhelimiin ja mökkikäyttöön

Telia ajaa alas 3g-verkkonsa vuoden 2023 loppuun mennessä.

Teleoperaattori Telia ajaa alas 3g-verkkonsa vuoden 2023 loppuun mennessä. Tämän jälkeen Telialle jää käyttöön kolmen sukupolven kännykkäverkot: gsm, 4g sekä 5g.

Muutoksella on kuluttajiin vaikutusta lähinnä peruspuhelimien kautta. 3g-verkon lakatessa olemasta ne toimivat tämän jälkeen enää vain vanhassa gsm-verkossa. Tämä tarkoittaa sitä, että äänipuhelut toimivat jatkossakin, mutta laitteilla ei pääse nettiin.

– Teknologiat kehittyvät nopeasti. 5g-verkko on jo laajasti käytössä, 4g-puhe eli VoLTE on tuotu verkkoon ja esineiden internetiä palvelevat uudet tekniikat kuten LTE-M ja Narrowband IoT kattavat jo koko Suomen. Nyt on hyvä ajankohta saatella hyvin palvellut 3g-verkko kohti auringonlaskua, Telian teknologiajohtaja Jari Collin sanoo tiedotteessa.

Jo 4g:n yleistyttyä 3g oli vielä pitkään käytössä äänipuheluiden välittämiseen.

Useimmille kuluttajille muutos ei ole kovin tuntuva, koska vuoden 2023 lopulla ei liene enää paljon 3g:tä käyttäviä älylaitteita. 3g:hen nojaavat peruspuhelimet ovat kuitenkin varsin pitkäikäisiä. Näiden puhelut siirtyvät gsm-verkkoon, ja mobiilidata lakkaa toimimasta.

Suomessa on myös paljon alueita, jotka eivät ole vielä 4g- ja 5g-verkkojen piirissä ja joilla 4g-puhelimet putoavat 3g-mobiilidataan.

Uusia verkkoja laajennetaan edelleen, mutta jos 3g-verkko lakkaisi olemasta nyt, moni mökkeilijä jäisi tyystin ilman datayhteyttä.

– Autamme asiakkaitamme päivittämään palvelunsa parin vuoden siirtymäaikana heille parhaiten sopivalla tavalla. Mobiiliverkon aktiiviset netinkäyttäjät ovat jo suurelta osin siirtyneet 4g:hen ja 5g:hen, joten 3g:stä luopuminen ei muodosta isoa murroskohtaa mobiilipalveluiden kehityksessä, Collin jatkaa tiedotteessa.

Muutos vaikuttaa myös 3g-pohjaisiin esineiden internet -palveluihin. 3g:n alasajon myötä sen käyttämiä taajuuksia vapautuu muille mobiiliverkoille.

Myös Elisa on ilmoittanut luopuvansa 3g-verkostaan vuoden 2023 jälkeen.

Juttua on täydennetty.