Honor irtautui Huaweista ja julkaisi ensimmäisen ”oman” puhelimen – kysyimme heti, miten on Googlen palveluiden laita

View40 on ensimmäinen Honor-puhelin valmistajan Huawein-jälkeisenä aikana. Se perustuu Huawein sirun sijaan taiwanilaiseen piirisarjaan.

Kiinalainen Honor on julkaissut ensimmäisen puhelinmallinsa Huaweista irtautumisen jälkeen. Uutuuslaite on nimeltään Honor View 40, ja se on julkaistu vasta Manner-Kiinassa.

Huawei luopui omistuksestaan alabrändissään Honorissa marraskuussa, kun Yhdysvaltain pakotteet ajoivat sen puhelinvalmistuksen ahtaalle. Huawei joutui Yhdysvaltain kauppaministeriön mustalle listalle toukokuussa 2019, eikä sen viime vuonna julkistetuissa puhelimissa enää nähty Googlen Androidia tai palveluita.

Honorin uusi omistaja on kiinalainen Shenzhen Zhixin New Information Technology Co., Ltd.

Teknisesti nyt julkaistu View40 on keskisarjan älypuhelin, joka asettuu mallista riippuen 450–510 euron hintaluokkaan. 5g-puhelimessa on 6,72-tuumainen näyttö 120 hertsin virkistystaajuudella, 50 megapikselin pääkamera, 66 watin pikalataus sekä 4000 milliampeeritunnin akku.

Järjestelmäpiirinä toimii erikoisesti taiwanilaisen MediaTekin Dimensity 1000+ SoC -piirisarja. Aiemmin Honor-puhelimet ovat perustuneet entisen emoyhtiö Huawein siruihin.

Puhelimen Kiina-versiossa ei ole Googlen palveluita, koska niitä ei ole tarjolla Manner-Kiinassa julkaistavissa puhelimissa. IS Digitoday kysyi Honorilta Googlen palveluiden mahdollisesta paluusta länsimaisiin puhelimiin.

Honorin vastauksen mukaan tuoreessa julkistuksessa keskitytään uuteen puhelimeen ja brändistrategiaan. Lisää tietoa on luvassa, kun sitä on saatavilla.

Honor on kertonut solmineensa useita yhteistyösopimuksia, ja kumppanien joukkoon kuuluvat AMD, Intel, MediaTek, Micron Technology, Microsoft, Qualcomm, Samsung, SK hynix sekä Sony.

Listasta puuttuu kuitenkin Google. Googlen palvelut käytännössä määrittävät puhelimen mahdollisuudet länsimarkkinoilla. Huawein markkinaosuus romahti sen menetettyä lupansa käyttää Googlen Androidia.

Sopimukset puolijohdevalmistajien kanssa kertovat kuitenkin, että Honor saanee riittävästi siruja laitevalmistukseensa. Yhdysvaltain Huaweille asettamat pakotteet ovat kuristaneet Huawein piiriostoja pahoin, sillä ei-amerikkalaisten piirivalmistajien siruvalmistuksessa käytetään amerikkalaista tekniikkaa, jonka käytön USA on kieltänyt.

Aiemmin Honor on ilmoittanut käynnistävänsä oman tutkimus- ja kehitysohjelmansa. Valmistajan aiemmat puhelimet ovat perustuneet pitkälti Huawein laitteisiin.