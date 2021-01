Häiritseekö WhatsAppin kilinä? Uudistus tuo vaihtoehdon mykistämiselle

Lue myöhemmin on korvaamassa WhatsAppin arkistoidut keskustelut, WABetaInfo kirjoittaa.

Facebookin omistama pikaviestin ja käyttöehtojen muutoksellaan käyttäjiä pelästyttänyt WhatsApp on puuhaamassa Lue myöhemmin -toimintoa (read later). Sovelluksen kehitystä seuraavan WABetaInfon mukaan sovelluksen Android-testiversion syövereistä löytyi todisteita, joiden mukaan Lue myöhemmin -toiminto on korvaamassa WhatsAppin nykyiset arkistoidut keskustelut.

Nykyisellään arkistoidut keskustelut on piilotettu keskustelulistan pohjalle, mutta jatkossa toiminto on määrä esittää kaikkien chattien yläpuolella. Silloin sinne taltioituihin keskusteluihin olisi helppo palata, kun aika on sopiva.

Nykyisellään arkistoitu keskustelu muuttuu aktiiviseksi, kun siihen tulee uusi viesti. Uuden toiminnon on määrä pitää sinne lisätyt keskustelut hiljaisina niin, ettei niistä tule ilmoituksia. Sinne voi näillä näkymin laittaa yksittäisiä chatteja, mutta myös ryhmiä WhatsAppin aloitusnäkymän siivoamiseksi.

Kyse näyttää olevan nimenomaan vastaanottajalle tarkoitetusta toiminnosta keskustelujen järjestelemiseksi ja vaientamiseksi. Mahdollisuus keskustelujen mykistämiseen on ollut WhatsAppissa jo aikaisemmin.

WhatsAppin kilpailijasta Telegramista löytyy toisenlainen toiminto, joka antaa lähettäjän määritellä viestin sellaiseksi ettei siitä tule ilmoitusta. Viestistä tulee ilmoitus, kun käyttäjä avaa sovelluksen. Telegramista löytyy myös toiminto, jossa keskusteluja voi lajitella kansioihin.

Googlen Chrome-selaimeen on myös odotettu lue myöhemmin -toimintoa.

WABetaInfo kertoi toiminnosta alun perin marraskuussa. Näyttää siltä, että Lue myöhemmin -osio ei ole pakollinen, vaan käyttäjä voi palata perinteiseen arkistonäkymään. Toiminnon kehittäminen on tosin kesken, ja se voi vielä muuttaa muotoaan.

Ei ole myöskään varmaa, että Lue myöhemmin -toimintoa nähdään koskaan.