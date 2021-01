Vertailussa WhatsApp, Signal ja Telegram – mikä pikaviestin on sinulle paras?

Jokaisessa pikaviestimessä on ominaisuuksia, joita kilpailijoilla ei ole.

WhatsAppin kilpailijat ovat saaneet suosiopiikin viime päivien aikana. Jokaisella sovelluksella on omat vahvuutensa.­

Jutun lopussa on pikaviestimen ominaisuuksia vertaileva taulukko.

WhatsAppin käyttöehtojen muutos on tuonut kilpailevat vaihtoehdot aiempaa paremmin ihmisten tietoisuuteen. Signalin ja Telegramin käyttäjämäärät ovat räjähtäneet kuluvien päivien aikana – vaikka eurooppalaisille käyttäjille WhatsAppin käytännöissä ei olekaan muutoksia.

Pikaviestimet eivät ole yhdestä puusta veistettyjä. Kaikissa on ominaisuuksia, joita ei toisissa ole.

Signal on ehdoton tietoturvan ja yksityisyyden kanssa, mikä näkyy muun muassa siinä, ettei se kerää käyttäjästään mitään tietoja ja tiedostot ovat turvassa myös puhelimella (eli niitä ei tallenneta kansioihin, joista niitä voisi toisella sovelluksella katsella). Toisaalta tiukka yksityisyys näkyy myös siten, että sovelluksella ei voi tehdä varmuuskopioita keskusteluista automaattisesti. Keskustelut on kopioitava talteen käsin, ja ne salataan 30-numeroisella turvakoodilla, jonka hukkaaminen estää keskusteluhistorian avaamista uudessa laitteessa.

Signal on yksityisyyden kaiken muun edelle laittavan ykkösvalinta.

Telegram on ominaisuuksiltaan monin paikoin monipuolisempi kuin WhatsApp ja myös käytettävyydeltään joustavampi. Palveluun voi olla kirjautuneena samaan aikaan monelta mobiililaitteelta, mikä ei ole kilpailijoilla mahdollista. Sen erikoisuuksiin kuuluvat myös kanavat, eli mahdollisuus lähettää viestejä yksisuuntaisesti seuraajajoukolle. Se on myös ainoa pikaviestin, jossa keskustelun toinen osapuoli voi muokata aiemmin lähettämiään viestejä tai poistaa koko keskusteluhistorian – aivan kuin sitä ei olisi koskaan ollutkaan. Lisäksi mukana on paljon näppäriä pikkuominaisuuksia, kuten lyhyiden tekstinpätkien kopioiminen pitkistä viesteistä.

Telegram on välimuoto yksityisyyden ja ominaisuuksien välillä. Kannattaa noteerata, että salauksen taso on parhaimmillaan salaisissa keskusteluissa (jotka käynnistetään keskustelukumppanin profiilinäkymästä), ja nämä keskustelut katoavat puhelimelta niiden päätyttyä.

WhatsAppin suurin vahvuus on sen käyttäjämäärä, koska lähes kaikki tutut löytyvät sieltä. Palvelulla on 2 miljardia käyttäjää siinä, missä Telegramilla puoli miljardia. WhatsAppin takana on Facebookin resurssit, mikä takaa WhatsAppin palveluiden sujuvan toimimisen ja muun muassa kilpailijoita suuremmat videopuheluryhmät.

IS Digitodayn omien selvitysten ohella lähteenä on käytetty myös MVW Consultingia ja Slantia.