Kommentti: Närkästys WhatsAppin käyttöehdoista on suurta – onko muutos käsillä?

WhatsAppin omistavan Facebookin asema teknologiayhtiönä on poikkeuksellinen. WhatsApp saattaa olla suuren murroksen äärellä. Äänestävätkö ihmiset jal... puhelimillaan, kysyy Ilta-Sanomien digitoimittaja Henrik Kärkkäinen.

WhatsAppin käyttöehtojen muutos on nostattanut otsikoita ympäri maailman. Muualla maailmassa suurin syy siihen on ollut ärtymys WhatsApp-tietojen käyttämisessä Facebook-mainonnan kohdentamiseen.

Euroopassa vallitseva tunnetila on ollut etupäässä hämmennys. Täällä on vallinnut epäselvyyttä siitä, mikä muuttuu ja mitä tietoja loppujen lopuksi WhatsAppista Facebookille luovutetaan. Tätä on lisännyt ainakin alkuvaiheessa eurooppalaisessa mediassa nähdyt siteerausjutut amerikkalaisista viestimistä, joiden tiedot eivät ole koskeneet Eurooppaa.

Asiaa ei ole auttanut myöskään WhatsAppin epämääräinen ja monitulkintainen tapa viestiä muutoksesta. (Joka eurooppalaisille ei loppujen lopuksi muutos ollutkaan.)

Nyt kysymykseen tietojen luovuttamisesta on saatu selvyys. Ihmisten keskinäisessä viestittelyssä ei muutu mikään. WhatsApp selvensi myös IS Digitodayn pyynnöstä, mitä tietoja se Facebookille luovuttaakaan.

Vahinko saattoi silti jo tapahtua. Kiinnostus WhatsAppin kanssa kilpaileviin Signaliin ja Telegramiin ehti räjähtää ja ihmiset tulivat tietoiseksi vaihtoehdoista. Teknisesti ja ominaisuuksiltaan sovellukset ovat täysin kilpailukykyisiä WhatsAppin kanssa.

Ihmiset tuntevat suurta epäluuloa Facebookia kohtaan, koska palvelun historia on täynnä käyttäjien erehdyttämistä ja harhaanjohtamista.

Ennakkoluuloja tukee myös yhtiön monopoliasema, sillä WhatsApp, Facebook, Instagram ja Messenger muodostavat digitaalisen hyökkäysketjun, jonka vertaista ei ole toista.

Ihmisten kuppi täyttyy. WhatsAppin käyttöehtojen muutos saattaa olla monelle kamelin selän katkaiseva oljenkorsi – oli sitten takana epämääräistä toimintaa tai ei.

Pian näemme, onko närkästys Facebookiin ja kiinnostus vaihtoehtoihin niin suurta, että käsillä on todellinen taitekohta.

Kukaan ei kuitenkaan voi vaihtaa pikaviestintä itsekseen. Jotta se onnistuisi, on mukaan saatava niin perhe, kaverit, työporukka, kuin harrastuspiirit sekä kaikki muut tutut ja puolitutut.

Urheilutermein voisi todeta, että parhaillaan pikaviestinten vaihtoviikoilla on kuitenkin momentum.

Jos kriittinen massa savutettaisiin ja satojen miljoonien ihmisten siirtyminen WhatsAppista kilpailijolle olisi tosiasia, mitä tapahtuisi?

Lyhyellä tähtäimellä se saattaisi tuoda Facebookille jopa säästöjä. Vaikka Facebook ei kerro WhatsAppin tunnuslukuja tuloksessaan, palvelun on yhä oltava rahareikä. Alun perin dollarin vuosimaksuun perustuvan WhatsAppin käyttö on ollut Facebook-kaupan jälkeen ilmaista.

Facebook on suunnitellut WhatsAppille erilaisia rahantekomalleja, mutta mikään niistä ei ole päätynyt yleisempään käyttöön. Palveluun ei ole tullut mainoksia, se ei ole yleistynyt rahansiirtoalustana, eikä yritystileistäkään voi tulla suuria rahavirtoja.

Massiivinen WhatsApp-joukkopako olisi kuitenkin Facebookille todellista jobinpostia, sillä sen hyökkäysketju hajoaisi. Yhtiö on ollut tähän poikkeuksellisen vahvassa asemassa, jonka se on onnistunut säilyttämään.

Vaikka Facebook on ollut toistuvasti regulaattorien hampaissa etenkin Euroopassa, se on pystynyt jatkamaan toimintaansa kurssiaan juuri muuttamatta. Vaatimukset yhtiön pilkkomisesta ovat unohtuneet hyvän aikaa sitten.

Historiassa on taitekohtia. Jos momentum jatkuu, käyttäjämassa saattaa tehdä sen, mitä regulaattorit eivät tehneet. Kuihduttaa WhatsAppin ja rikkoa Facebookin hallitsevan aseman pikaviestimissä.

Silloin olisi perusteltua sanoa, että Facebook olisi tehnyt ihan itse.