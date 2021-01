WhatsApp pakottaa eurooppalaiset käyttäjänsä hyväksymään uudet käyttöehdot, vaikka yhtiön mukaan mikään täällä ei muutu. Tietojen luovutuksessa on silti avoimia kysymyksiä.

WhatsAppin käyttöehdot ovat erilaiset eurooppalaisille kuin amerikkalaisille. Muun muassa tämä on aiheuttanut hämmennystä.­

Suomalaisen taviskäyttäjän on turha menettää yöuniaan, vaikka WhatsApp-pikaviestipalvelu vaatii nyt hyväksymään uudet käyttöehdot, sanoo tietokirjailija ja tietotekniikka-asiantuntija Petteri Järvinen. Sen sijaan hän kannustaa miettimään vaihtoehtoisia viestintäkanavia, ettei viestittely olisi niin tiukassa kytkyssä WhatsAppinkin omistavaan Facebookiin.

– Pitkällä tähtäimellä jokaisen kannattaisi vähentää riippuvuuttaan Facebookista. Siksi kannattaa olla vaihtoehtoja, Järvinen sanoo STT:lle.

WhatsApp on viime viikosta alkaen lähettänyt suomalaisillekin käyttäjilleen englanninkielisiä viestejä, jonka mukaan uudet käyttöehdot on hyväksyttävä 8. helmikuuta mennessä. Jos ehtoja ei hyväksy, WhatsAppin käyttö loppuu siihen.

Muutokset eivät Euroopan alueella koske valtaosan käyttämää WhatsAppia vaan vain WhatsApp Business -palvelua.

Facebookin edustajan mukaan uusille ehdoille vaaditaan kuitenkin kaikilta hyväksyntä.

– Kaikkien käyttäjien on hyväksyttävä palvelun uudet ehdot, jos he haluavat jatkaa WhatsAppin käyttöä, Facebookin edustaja vahvistaa STT:lle sähköpostitse.

Paljon avoimia kysymyksiä

Uusien ehtojen mukaan WhatsAppin ei-eurooppalainen käyttäjä suostuu siihen, että hänen käyttäjätilinsä tietoja jaetaan Facebookille ja sen omistamille yhtiöille mainostarkoituksiin. Näitä tietoja ovat muun muassa puhelinnumero, käytetty puhelinlaite ja puhelinoperaattori, WhatsAppin käytön aktiivisuus ja tilin ip-osoite.

Muutoksen vaikutukset eurooppalaisille käyttäjille ovat olleet epäselvempiä ja ne ovat herättäneet hämmennystä WhatsAppin käyttäjissä. Mitkä pelisäännöt pätevät, jos esimerkiksi viestittelee yhdysvaltalaisen kanssa tai on mukana WhatsApp-ryhmässä, jossa on osallistujia useista Euroopan ulkopuolisista maista?

– Tämä muutos ei vaikuta WhatsAppin tietojenluovutuskäytäntöön Facebookin kanssa eikä vaikuta siihen, miten ihmiset viestivät ystäviensä ja sukulaistensa välillä missä päin maailmaa sitten ovatkin, WhatsAppin edustaja sanoi sähköpostitse Ilta-Sanomat Digitodaylle.

WhatsAppin omistama Facebook on ollut viestinnässään hyvin epämääräinen. Uusien käyttöehtojen mukaan ”WhatsApp ei jaa Euroopan alueen Whatsapp-käyttäjän käyttäjätietoja Facebookin kanssa siinä tarkoituksessa, että Facebook käyttäisi tätä tietoa tuotteidemme tai mainostemme kehittämiseen.”

Muotoilu jättää muun muassa avoimeksi sen, luovutetaanko tietoja Facebookille jossain muussa kuin mainostarkoituksessa. Ja jos näin on, mitä nämä tiedot ovat?

Ilta-Sanomat Digitoday on esittänyt avoimet kysymykset Facebookille ja odottaa vastausta.

Vuonna 2016 WhatsApp-käyttäjillä oli mahdollisuus estää puhelinnumeronsa luovuttaminen Facebookille. Epäselvää on myös, onko tämä esto yhä voimassa WhatsAppin uusien käyttöehtojen astuessa voimaan 8. helmikuuta.

WhatsApp-uutisointiin on liittynyt myös Euroopassa paljon väärinkäsityksiä. Moni eurooppalaisviestin on siteerannut käyttöehtojen muutoksessa amerikkalaisia tiedotusvälineitä. USA:ssa WhatsAppin käyttöehtojen muutos on rajumpi kuin Euroopan alueella.

Mieti, mihin ehtoihin suostut

Järvinen nostaa WhatsAppin vaihtoehdoksi esimerkiksi säätiöpohjaisen pikaviestipalvelu Signalin, jota pitää erittäin luotettavana ja varmana. Kilpailevan vaihtoehdon käytössä on sekin etu, että silloin ei ainakaan entisestään vahvista Facebookin ylivaltaa.

Järvisen mukaan sekä WhatsAppin että Signalin tietoturva on teknisesti kunnossa.

– Normaalikäyttäjälle onkin tärkeintä, miten turvallisesti käytät itse puhelinta.

Myös tietosuojavaltuutettu Anu Talus kannustaa miettimään, mitä muita vaihtoehtoja on tarjolla. Perussääntö on joka tapauksessa selvä.

– Aina kannattaa tarkkaan miettiä, mitä ehtoja suostuu hyväksymään, minkä tietojen keräämiseen antaa luvan ja kenelle kaikille niitä voi jakaa.

Jos muutoksista tehtäisiin Suomessa tai Euroopan alueella kantelu, maat käsittelisivät sitä yhdessä Irlannin tietosuojavaltuutetun johdolla. Lopulta asia voisi Taluksen mukaan edetä Euroopan tietosuojaneuvoston päätökseksi.

Signalissa jo ruuhkaa

WhatsAppin ilmoituksen jälkeen muun muassa Signal on saanut niin runsaasti uusia käyttäjiä, että välillä uusien käyttäjien rekisteröitymisessä on ollut viiveitä. Se on sittemmin kertonut Twitterissä lisänneensä kapasiteettiaan.

Yhdysvalloissa liittovaltion ja osavaltiotason kilpailuviranomaiset nostivat viime joulukuussa oikeusjutut Facebookia vastaan. Somejättiä syytetään kilpailulainsäädännön rikkomisesta ja valta-asemansa väärinkäytöstä.

Viranomaiset pyrkivät kampeamaan WhatsAppin ja kuvapalvelu Instagramin Facebookin omistuksesta. Facebook osti WhatsAppin vuonna 2014 ja Instagramin kaksi vuotta aiemmin.