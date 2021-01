Signal Suomen ladatuimmaksi sovellukseksi – onko tuore kakkonen nolo väärinkäsitys?

WhatsAppin vaihtoehdot Signal ja Telegram nousivat Suomen ladatuimpien sovellusten kärkeen. Google Playssa kakkoseksi nousi tuntematon Parlor, jolla ei ole mitään tekemistä teknologiayhtiöiden pannaan julistaman Parlerin kanssa.

Signal-pikaviestin on alkanut kiinnostaa suurta yleisöä WhatsAppin uusien käyttöehtojen ja teknologiavisionääri Elon Muskin suositusten myötä. Signal on vahvasti salattu ja avoimeen lähdekoodiin perustuva pikaviestin, joka ei luovuta käyttäjiensä tietoja eteenpäin.

Signal on noussut viikonlopun aikana sekä Google Playn että App Storen ladatuimmaksi sovellukseksi Suomessa.

Signal kertoo Twitterissä nousseensa ladatuimmaksi myös Intiassa, Saksassa, Ranskassa, Itävallassa ja Sveitsissä. palvelun käyttäjät kertovat myös ykkössijoista ainakin Hollannissa, Egyptissä ja Keniassa.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Signal- ja Telegram-pikaviestimet ovat Applen App Storen suosituimmat maksuttomat sovellukset tällä hetkellä. Kuvakaappaus App Storesta.­

Viestimen äkkisuosio on johtanut myös tekniseen takelteluun. Uusien kävijöiden piikki johti viime perjantaina siihen, että uusien käyttäjien rekisteröitymisviestit saattoivat tulla suurellakin viiveellä.

Eilisessä twiitissään Signal kertoi lyövänsä ennätyksiä ja lisäävänsä kapasiteettia. Osa käyttäjistä ei pystynyt luomaan ryhmiä, mutta tämän pitäisi olla nyt korjaantunut.

Google Playn kakkossija sen sijaan on yllätys. Siellä komeilee Parlor-niminen ”sosiaalinen keskustelusovellus”, joka on verrattain tuntematon. Sen ajatus on yhdistää tuntemattomat ihmiset keskustelemaan keskenään, ja palvelua mainostetaan myös julkkiksilla.

Sovellus on päivittynyt edellisen kerran kesäkuussa. Sen suosiolle on vaikea keksiä mitään muuta syytä kuin se, että käyttäjät sekoittavat sen Googlen ja Applen viime viikolla latauskaupoistaan poistamaan Parler-viestintäsovellukseen. Koska Parler ei ole enää ladattavissa, moni lienee ladannut väärän sovelluksen sen sijaan.

Tuntemattoman Parlorin kakkossijaa Suomessa voi pitää yllättävänä. Kuvakaappaus Google Playsta.­

App Storen kakkossijalla ja Google Playn nelosena on Telegram-pikaviestin. Kyseessä on venäläisen Pavel Durovin viestintäsovellus, joka nauttii suurta suosiota ja sillä on oman ilmoituksensa mukaan lähes puoli miljardia aktiivista käyttäjää.

Signalin hurja suosio johti myös perjantaina ”väärän” Signalin pörssikurssin pomppaamiseen. Koska pikaviestimen takana on voittoa tavoittelematon säätiö, sen osakkeita ei voi ostaa. Sovelluksen kehittäminen perustuu lahjoituksiin.