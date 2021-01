Tällainen on Elon Muskin suosittelema Signal-pikaviestin – murtaa WhatsAppin asemaa

Signal-pikaviestin on vahvasti salattu. Sen viestintää eivät pysty sivulliset urkkimaan.

Signal-pikaviestin on herättänyt viimeisen vuorokauden kuluessa suurta kiinnostusta teknologiavisionääri Elon Muskin kehotettua ihmisiä siirtymään sen käyttöön.

Taustalla vaikuttaa myös WhatsAppin tuore ilmoitus alkaa yhdistellä WhatsAppin ja Facebookin käyttäjätietoja.

Signalin ensiversio julkaistiin vuonna 2014. Nykyisin sovellusta ylläpitää voittoa tavoittelematon Signal Technology Foundation -säätiö, jonka takana on toinen WhatsAppin perustaja Brian Acton. Mies jätti Facebookin riitaisasti jonkin aikaa sen jälkeen, kun Facebook oli ostanut WhatsAppin.

Signalissa ja WhatsAppissa on pitkälti samat perustoiminnot. Myös Signal mahdollistaa henkilökohtaiset ja ryhmäkeskustelut, tiedostojen lähettämisen sekä ääni- ja videopuhelut. Sovellus on saatavissa suomeksi.

Signalia on ladattu Google Playsta yli 10 miljoonaa kertaa. Luvut ovat kuitenkin pieniä WhatsAppiin verrattuna.­

Sovellus haluaa tietää käyttäjästään hyvin vähän. Se pyytää päästä käsiksi puhelimen osoitekirjaan. Tämä tapahtuu siksi, että puhelinnumerot toimivat viestinnän pohjana WhatsAppin tapaan. Käyttäjistä ei kerätä tietoja.

Signal on saatavissa iOS:lle ja Androidille ja sitä voi käyttää myös tietokoneella työpöytäversion kautta. WhatsAppin tapaan Signalia voi käyttää vain yhdellä mobiililaitteella kerrallaan. Sovellus otetaan käyttöön samalla tavalla kuin WhatsApp, eli sovellus on ladattava puhelimeen, jossa on sim-kortti.

Signal-pikaviestin eroaa WhatsAppista useammalla tavalla. Se on toiminnallisuudeltaan rajoittuneempi, eikä siitä löydy esimerkiksi tarroja. Lisäksi monet käyttäjät valittavat, etteivät videopuhelut ole yhtä sujuvia kuin kilpailijoilla.

Signalin suurimmat vahvuudet ovat sen yksityisyydessä. Sovelluksessa on mahdollisuus katoaviin visteihin, jotka ovat näkyvissä vain käyttäjän määrittelemän ajan verran. WhatsAppin vastaava ominaisuus on paljon rajoittuneempi.

Signalissa on mahdollisuus käsitellä kuvia ennen lähettämistä. Kasvojen automaattinen sumentaminen on yksi toiminnoista.­

Signal pitää myös käyttäjänsä tiedostoista hyvää huolta. Sovellus tallentaa ne puhelimeen salattuna, jolloin muut sovellukset eivät pääse niihin käsiksi. Kaikki sisältö, oli kyseessä sitten teksti, kuvat tai videot, tallennetaan yhteen tiedostoon, jota ulkopuoliset sovellukset eivät pysty lukemaan.

Esimerkiksi Signalissa lähetettyjä kuvia ei ole mahdollista katsella puhelimessa olevalla tiedostonhallinta- tai kuvankatseluohjelmalla kuten WhatsAppin kuvia. Tällä on merkitystä, jos joku saa puhelimesi haltuunsa ja yrittää tutkia sen sisältöjä. Jos olet suojannut Signalin sormenjäljellä tai pin-koodilla, kukaan ei pääse lukemaan viestintääsi.

Turvallisuussyistä Signalissa ei ole keskustelujen automaattista varmuuskopiointia pilvipalveluun, vaan se on tehtävä käsin. Sitä ennen kopio suojataan 30-numeroisella koodilla, ja kopio on siirrettävä puhelimesta kytkemällä se kaapelilla tietokoneeseen tai pilvipalvelun kautta. Jos turvakoodi hukkuu, varmuuskopiota ei voi palauttaa ja mennyt keskustelu on menetetty esimerkiksi puhelimen vaihdon yhteydessä.

Varmuuskopiointi on aktivoitava Signalin asetuksista. Sen käyttöönoton jälkeen sovellus luo päivittäin kaiken viestinnän sisältävän 30-numeroisella koodilla suojatun tiedoston, jonka voi kopioida talteen.­

Myös käyttäjälle näkymättömissä osissa on eroavaisuuksia WhatsAppiin. Signalin koodi on vapaata eli kenen tahansa luettavissa ja käytettävissä. Koodin käyttökelpoisuudesta kertoo jotakin se, että WhatsApp on alkanut käyttää sitä oman viestintänsä suojaamisessa. Tämä on sallittua, koska Signalin ohjelmakoodi on kenen tahansa vapaasti käytettävissä.

Viestimen turvallisuus on noteerattu muuallakin. EU-komissio kehotti alkuvuodesta työntekijöitään käyttämään Signalia WhatsAppin sijaan.

Vahvalla salauksella on myös kääntöpuolensa. Isis listasi sen taistelijoilleen turvallisten viestintäsovellusten joukkoon vuonna 2015, koska sovelluksessa ei ole viestinnän seuraamisen mahdollistavia takaovia.

Kuten muutkin pikaviestimet, Signalista on iloa vain viestintäkumppanien käyttäessä sitä. Signalin Android-versiota voi tosin käyttää myös puhelimen tekstiviestisovelluksena, mutta tekstiviestit lähetetään tavallista sms-protokollaa käyttäen.