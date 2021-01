WhatsApp-käyttäjien joukkopako alkoi – Elon Musk: ”Käytä Signalia”

WhatsAppin uudet käyttöehdot sekä Elon Muskin esittämä kritiikki saavat käyttäjät etsimään uusia vaihtoehtoja.

WhatsApp alkoi pakottaa käyttäjiä hyväksymään uusia käyttöehtojaan, joiden mukaan näiden on joko hyväksyttävä käyttäjätietojen luovuttaminen emoyhtiö Facebookille tai lopetettava WhatsAppin käyttö kuukauden sisällä.

Toimimalla näin WhatsApp rikkoo vuonna 2016 antamansa lupauksen siitä, ettei WhatsAppin ja Facebookin tietoja yhdistetä.

Kilpaileva pikaviestipalvelu Signal on ilmoittanut twiitissään, että uusille käyttäjille lähetettävien varmistuskoodien perille tuleminen on viivästynyt käyttäjäpiikin myötä.

Signalin takana on toinen WhatsAppin perustaja, Brian Acton. Molemmat WhatsAppin perustajat siirtyivät Facebookille yrityskaupan myötä, mutta lähtivät ovet paukkuen WhatsAppin uuden kehityssuunnan selvittyä.

WhatsAppin aloittaman tiedonjakamisen lisäksi käyttäjiä ajaa Signalin suuntaan myös maailman rikkain mies ja Teslan perustaja Elon Musk, kirjoittaa The Verge. Musk twiittasi eilen suoraan Facebookia kritisoivan kuvan, jossa hän antaa ymmärtää Facebookin olevan osasyyllinen mellakoijien rynnäkköön USA:n kongressirakennukseen Capitol-kukkulalla Washingtonissa.

Tämän jälkeen hän antoi suoraviivaisen kehotuksen: käytä Signalia.

Keskusteluun WhatsAppista Twitterissä osallistui myös WhatsAppin Euroopan yhteiskuntasuhteista vastaava Niamh Sweeney, joka sanoi Euroopassa olevan liikkeellä paljon väärää tietoa käyttöehtojen uudistuksesta. Hänen mukaansa yhdisteltyjä tietoja ei käytetä Euroopan talousalueella mainosten kohdentamiseen Facebookissa.

Sweeney kuitenkin muotoili asian siten, ettei tietoja jaeta mainosten kohdentamiseen tai tuotteiden parantamiseen. Hän ei kommenttiketjussaan kiistänyt tietojen jakamista muuten.

Myös suomalaismediassa liikkui aiheesta väärää tietoa, joka perustui todennäköisesti amerikkalaisten tiedotusvälineiden suoraan siteeraamiseen. IS Digitoday kertoi eilen EU-käyttöehtojen olevan erilaiset kuin muualla maailmassa.

Suuri osa WhatsAppin käyttäjistä saattaa kuitenkin tietämättään jakaa tietojaan jo Facebookin kautta. Tästä olisi pitänyt kieltäytyä erikseen vuonna 2016.

Vaikka Signal on pikaviestin kuten WhatsApp, sovelluksissa on merkittäviä eroja. Siinä missä WhatsAppin pääpaino on käytettävyydellä, Signalilla se on turvallisuudessa. Signal ei luovuta tietoja eikä sen keskusteluja tai muita sisältöjä siirretä muihin palveluihin.

Tämä näkyy muun muassa siten, että Signalissa ei ole keskustelujen automaattista varmuuskopiointia, vaan se on tehtävä käsin. Sitä ennen kopio suojataan 30-numeroisella koodilla, ja kopio on siirrettävä puhelimesta käsin tai pilvipalvelun kautta.