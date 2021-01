Tiedätkö, mitä puhelimesi tekee? Näin estät Googlea kuuntelemasta sinua

Jollei asetuksia muuteta, Googlen virtuaaliavustaja kuuntelee käyttäjäänsä koko ajan.

Monet Android-puhelimet kuuntelevat käyttäjiään. Toiminnon pois päältä kytkeminen on piilotettu verrattain hyvin.­

Useimmat Android-puhelimet varustetaan Googlen Androidilla ja sen myötä Google Assistant -digiavustajalla. Assistant osaa muun muassa käydä läpi käyttäjänsä sähköposteja ja siirtää sieltä vaikkapa matkalippu- tai pöytävaraustietoja kalenteriin.

Tämän lisäksi Google Assistantissa on puheohjaus, joka on monissa laitteissa oletusarvoisesti päällä. Tämä tarkoittaa sitä, että puhelimen mikrofoni on koko ajan päällä odottamassa avainsanoja ”Hey Google”, joiden jälkeen puhelimelle voi antaa äänikomentoja.

Kaikkia ajatus koko ajan päällä oleva mikrofonista ei miellytä. Etenkin, kun Assistantin virhekuulemien vuoksi puhelin saattaa tallentaa puhetta ja ladata sen Googlen palveluihin.

Tämä puhe tai äänet saattavat päätyä myös ihmiskorvien kuultavaksi ”palvelun parantamiseksi”. Googlea on kritisoitu asiasta ja yhtiö on luvannut kysyä asiaan jatkossa lupaa. Lupakyselyt eivät kuitenkaan ole aina täysin selkeitä.

Google Assistantin Hey Google -toiminnon saa kytkettyä kokonaan pois päältä. Tällöin puhelin ei voi vahingossa päätyä tallentamaan puhettasi.

Ohjeet voivat vaihdella hieman puhelinmalleittain. Ne on testattu Android 10:tä käyttävässä Xiaomissa, OnePlussassa ja Nokiassa sekä Android 11:tä käyttävässä Samsungissa.

Android-asetusvalikko löytyy helpoimmin puhelimen yläreunasta alaspäin pyyhkäistävän valikon nurkasta.­

Ottaaksesi Google Assistantin kuuntelutoiminnon pois päältä etene seuraavaa valikkopolkua:

asetukset (pieni rattaan kuva puhelimen alasvetovalikon oikeassa alakulmassa)

Google

tilipalvelut

haku, Assistant ja Voice

puhe

Voice Match

poista Ok Google -valinta siten, että vipu on himmeä

Google lakkaa kuuntelemasta, kun tämä vipu on vedetty vasemmalle ja on himmeä.­

Jos haluat estää Googlen lisäksi muita sovelluksia kuuntelemasta sinua, voit tehdä myös tämän asetuksista käsin:

asetukset

tietosuoja TAI yksityisyys (puhelimesta riippuen)

käyttöoikeuksien ylläpitäjä TAI käyttöoikeuksien hallinta

mikrofoni

Nyt näet listauksen sovelluksista, jotka saavat käyttää mikrofonia. Android-versiosta riippuen sallittujen ja kiellettyjen sovellusten välissä voi olla kolmas luokka, sallittu vain käytön aikana. Tämä tarkoittaa sitä, että sovellus saa avata mikrofonin vain, kun sovellus on etualalla ja aktiivinen.

Yksityisyysasetukset eivät kaikissa Android-versioissa välttämättä näytä, mitkä järjestelmäsovellukset saavat käyttää mikrofonia. Valitse silloin oikean yläkulman valikko, niin kuunteluoikeudet omaavien sovellusten näkymä laajenee.­

Voit poistaa Google-sovelluksen mikrofoninkäyttöoikeuden myös tästä valikosta käsin. Se ei välttämättä näy listauksessa, sillä kaikki Android-versiot eivät näytä järjestelmäsovelluksia. Saat ne näkymään valitsemalla oikean yläkulman kolmen pisteen valikon ja klikkaamalla ”näytä järjestelmä”.