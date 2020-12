Näinkö ökypuhelimien hinta kohta perustellaan? ”Jos se maksaa yli tonnin, siinä on oltava…”

Android Central odottaa ensi vuoden huippupuhelimilta erittäin hyvää kamerazoomia. Samsungin tuleva lippulaiva voi yltää odotuksiin.

Huawei P40 Pro (vasemmalla) ja P40 Pro+ edustavat kännykkäkuvauksen raskasta sarjaa. Pro+:ssa on 10x optinen zoom.­

Mikä erottaa ensi vuoden lippulaivapuhelimet toisistaan? Android Centralin mukaan se on kamera ja etenkin sen optinen zoom. Uutispalvelun veikkaus ja vaatimus ensi vuodelle on, että kalleimmissa puhelimissa pitää olla kunnollinen moninkertainen optinen zoom.

Uutispalvelu käyttää tästä termiä superzoom ja ottaa esimerkiksi tänä vuonna julkaistun Huawei P40 Pro+:n, jossa on kymmenkertainen optinen zoom.

Optinen zoom on tarjoaa parempaa kuvanlaatua digitaaliseen zoomaukseen verrattuna. Joidenkin näkemyksen mukaan juuri tämä kasvava optinen zoomauskyky antaa valmistajille oikeutuksen lippulaivamallien korkeisiin hintoihin markkinoilla, jotka ovat täynnä kyvykkäitä puhelinkameroita kaikissa hintaluokissa.

– Jos pyydät puhelimesta yli 1000 dollaria vuonna 2021 ja se ei ole taittuvanäyttöinen, siinä on parasta olla kohtuullinen superzoom, Android Central kiteyttää.

Samsungin ensi vuoden huippumalleista on jo vuotanut julkisuuteen melkein kaikki. Tammikuun puoleen väliin ennustetut puhelimet ovat Galaxy S21 ja S21+ ja S21 Ultra, joiden saloja WinFuture on purkanut saksankielisissä artikkeleissaan. Tietoja lainaa englanniksi The Verge. Etenkin Ultra-mallin kamera vakuuttaa vuotaneiden tietojen pohjalta.

Ultrassa on tiettävästi sekä kolmin- että kymmenkertaisen optisen zoomin tarjoavat telekamerat. Odotuksissa on, että puhelimella voi zoomata tätäkin kauemmas käyttämällä optisen ja digitaalisen lähennyksen yhdistelmää. Jo nykyisiiä huippumalleissaan Samsung tarjoaa – teoriassa – 100-kertaisen zoomin.

S21:ssä ja S21+:ssa tyydyttäneen kolminkertaiseen optiseen zoomiin, jota voi kasvattaa digitaalista zoomia avuksi käyttäen.

Samsung näyttää luopuneen kaikissa kolmessa puhelimessaan reunoille kaartuvista näytöistä. Luvassa on tasainen näyttö, jonka tarkkuus S21:ssä ja S21+:ssa on väitetysti jopa aiempaa alempi. Kuitenkin Ultrassa pitäisi olla edelleen 3200 x 1440 -tarkkuuden näyttö.

Kolmikossa käytettäneen Euroopassa Samsungin uutta Exynos 2100 -suoritinta. S21:een odotetaan 4000 mAh:n akkua ja S21+:aan 4800 mAh:n akkua. Ultrassa pitäisi olla 5000 mAh:n akku. Kaikki kolme ovat 5g-puhelimia.