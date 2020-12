WhatsAppin loppumisesta väärä huhu – tässä faktat

Sitkeän huhun mukaan WhatsAppin tuki vanhoille laitteille olisi vähenemässä. Väite ei pidä paikkaansa, mutta vanhasta laitteesta ei kannata pitää silti kiinni.

Maailmalla liikkuu runsaasti uutisia, joiden mukaan WhatsApp lakkaisi toimimasta joissakin puhelimissa vuoden vaihteessa. Asiasta uutisoi esimerkiksi suuri teknologiasivusto PCMag. Uutinen on väärä.

Väitteiden mukaan WhatsApp vaatisi vuodenvaihteen jälkeen vähintään Androidin version 4.0.3 tai iOS:n version 9. Tilanne on kuitenkin se, että käyttöjärjestelmävaatimus astui voimaan jo viime helmikuun alussa. Tämä tarkoittaa sitä, että iPhone 4:ssä WhatsApp ei enää toimi, mutta iPhone 4S:ssä toimii.

WhatsAppia seuraava WABetaInfo kumoaa huhun Twitterissä.

– WhatsApp ei ole lopettamassa tukea vanhemmille iPhoneille. Se on väärä uutinen, WABetaInfo twiittasi joulun alla.

Tästä huolimatta väärä uutinen kiertää edelleen. Siitä on julkaistu tuoreita versiota etenkin brittimediassa. Väärää uutista on nähty myös suomenkielisessä mediassa.

Myös väitteet Androidia-tuen tuoreesta loppumisesta ovat vanhentuneet. WhatsAppia on voinut käyttää viime helmikuun alusta lukien vain Android-laitteilla, joissa ajetaan vähintään versiota 4.0.3.

Väärissä uutisissa on silmiinpistävää, että ne eivät linkitä suoraan WhatsAppin tiedotteisiin. Sen sijaan uutisissa voi olla linkki johonkin toiseen uutispalveluun, joka on puolestaan linkannut kolmanteen uutispalveluun. Väärä uutinen on levinnyt ilman faktantarkistusta.

WhatsAppin tukiartikkelin mukaan sovellus tukee myös joitakin puhelimia, joissa on KaiOS-käyttöjärjestelmä. Näihin kuuluu muun muassa ”banaanipuhelimen” uusversio Nokia 8110 4G.

WhatsApp lopettaa tulensa puhelimille kuitenkin yleensä vasta sen jälkeen, kun puhelinvalmistajat ovat lopettaneet laitteiden päivittämisen. Tällaisten puhelimien käyttöä ei voi enää suositella, koska laitteet eivät enää saa tietoturvapäivityksiä ja voivat siten olla vaarallisia käyttää.