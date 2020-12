Pidätkö puhelimen laturia koko ajan seinässä? Tämän verran se maksaa

Kännykän laturin irrottaminen pistokkeesta kannattaa, mutta ei ehkä siitä syystä kuin luulet. Asiaa testasi ZDNet.

Moni pitää kännykän laturia kiinni pistorasiassa, olipa kännykkä latauksessa tai ei. Mutta käykö se ennen pitkää kukkaron päälle? Asiaa tutki ZDNetin toimittaja WattsUp? PRO -mittarin avulla.

Käyttäessään aitoa Applen laturia toimittaja totesi sen kuluttavan noin 1,5 kilowattituntia (kWh) vuodessa, mistä ei syntynyt normaaleilla sähkönhinnoilla edes yhden dollarin lisähintaa.

Jotta tulokset olisivat vertailukelpoisia, on hyvä pohtia asiaa myös suomalaisittain. Esimerkiksi sähköyhtiö Vattenfall on kommentoinut tavallisen laturin kulutusta ja arvioi, että kyseessä on yhden talouden kannalta hyvin mitätön kulutuslisä.

– Uudet, nykyaikaiset laturit eivät juurikaan kuluta sähköä. Jos laturi olisi koko vuoden seinässä, ilman että siinä on puhelin latauksessa, kuluisi sähköä noin 0,25 kWh, Vattenfall toteaa.

Jos sähkön normaalihintana pidetään 6 senttiä kWh:lta, yhden laturin kulutuksesta syntyisi 1,5 senttiä lisähintaa vuodessa. Toki hintaan pitää vielä lisätä esimerkiksi sähkön siirtomaksut, mutta siltikin kyseessä ei ole iso menoerä.

Latureita on kotona usein enemmän kuin yksi, mutta näillä hinnoilla suuremmastakaan määrästä ei kerry mainittavaa laskua – paitsi, jos ajatellaan asiaa vähän isommin.

Vattenfall huomauttaa, että vaikka hinta yksittäiselle kotitaloudelle olisi mitätön, aiheuttaa esimerkiksi kolme miljoonaa laturia vuodessa joutokulutuksen, joka riittäisi melkein 40 sähkölämmitteiselle omakotitalolle. Tässä mittakaavassa esiin nousevat myös ympäristökysymykset – riippuen toki siitä, millä tavalla sähkö on tuotettu.

