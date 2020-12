Saiko Trump erityiskohtelua? Bidenille miljoonien seuraajien somekato

Twitter aikoo pyyhkiä Valkoisen talon viralliset tilit tyhjiksi seuraajista. Virkaan astuva presidentti ei ole tyytyväinen.

Yhdysvaltain presidentinvaalit voittaneen Joe Bidenin virkaanastujaistiimi vastustaa pikaviestipalvelu Twitterin päätöstä poistaa kaikki miljoonat seuraajat Valkoisen talon virallisilta Twitter-tileiltä. Päätös koskisi paitsi presidentin @Potus-tiliä (President of the United States), myös muun muassa @WhiteHouse-tiliä. Niillä on tällä hetkellä noin 33 ja 26 miljoonaa seuraajaa.

Asiasta uutisoivat esimerkiksi CNN ja The Verge. Twitterin motiivit eivät ole tiedossa, mutta Biden olisi näillä näkymin aloittamassa puhtaalta pöydältä ja joutuisi keräämään Potus-tilin kannattajat uudelleen.

– Vuonna 2020 Twitter on ilmoittanut meille, että tästä hetkestä lukien Bidenin hallinnon on aloitettava nollasta, virkaanastumista hoitava Rob Flaherty twiittasi tiistaina.

Flaherty korosti jatkotwiitissä, että kyseessä on Twitterin eikä väistyvän presidentin Donald Trumpin päätös. Hän ilmoitti Twitterin edustajalle Nick Paciliolle olevansa valmis jakamaan hänelle sähköpostikeskustelun, jossa Bidenin tiimi vastusti päätöstä.

Pacilio vahvistaa, etteivät Valkoisen talon Twitter-seuraajat ole siirtymässä uudelle hallinnolle. Tilejä seuranneet saavat virkaanastujaispäivänä 20. tammikuuta ilmoituksen tilien arkistoimisesta. Heille annetaan mahdollisuus seurata Bidenin hallinnon uusia tilejä.

Twitter ilmoitti The Vergelle käyvänsä Bidenin tiimin kanssa vuoropuhelua useista Valkoisen talon tilien siirtämiseen liittyvistä seikoista.

Tilanne poikkeaa siitä, miten Twitter toimi Barack Obaman luovuttaessa presidentinvirkansa Trumpille vuonna 2017. Hänen hallintonsa sai miljoonat valmiit seuraajat ja nyt heitä on vielä roppakaupalla silloista enemmän.

Trump tuli tunnetuksi ennen kaikkea Twitter-presidenttinä, joka totutti lukemattomat ihmiset seuraamaan Valkoisen talon tapahtumia ennen kaikkea Twitterin kautta. Hän on tosin twiittaillut ahkerimmin henkilökohtaiselta @realDonaldTrump-tililtään, joka säilyy hänen hallinnassaan jatkossakin.

Presidentin ja Valkoisen talon Twitter-tilien lisäksi Twitter on poistamassa seuraajat @VP-, @FLOTUS-, @PressSec-, @Cabinet- ja @LaCasaBlanca-tileiltä.