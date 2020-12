Hittisovellus muutaman vuoden takaa suljetaan – 2 kuukautta aikaa pelastaa tiedot

Twitter lopettaa suoriin lähetyksiin erikoistuneen Periscope-sovelluksensa ensi vuonna.

Vuonna 2015 julkaistu ja seuraavana vuonna suureen suosioon noussut mobiilisovellus Periscope lopetetaan. Asiasta julkaistiin virallinen ilmoitus Periscopen blogissa.

– Teimme vaikean päätöksen lopettaa Periscope erillisenä mobiilisovelluksena maaliskuuhun 2021 mennessä, Periscopen tiimi kirjoittaa.

Tiimin mukaan Twitterin omistama Periscope on kestämättömässä ylläpitotilassa ja on ollut sitä jo pitkään käyttäjämäärän huvetessa ja ylläpidon kustannusten kasvaessa. Tiimi kuitenkin uskoo edelleen suoran videon voimaan merkittävien ongelmien ratkaisemiseksi, minkä takia suurin osa Periscopen toiminnallisuudesta on lisätty suoraan Twitteriin.

Periscopen kohtaloa on osattu ennakoida pitkään. Jo vuonna 2016 Twitter alkoi tarjota mahdollisuutta suorille videolähetyksille, minkä myötä Periscopen käyttöön oli enää melko vähän syitä.

Periscope keräsi suosiota mobiilina keinona näyttää suorana enemmän tai vähemmän merkittäviä tapahtumia esimerkiksi omasta elämästä tai yhteiskunnasta. Analyysiyhtiö Sensor Tower kertoi TechCrunchille, että sovellus keräsi elinkaarensa aikana kaikkiaan noin 101 miljoonaa latausta ja noin 6,8 miljoonaa latausta tämän vuoden aikana.

Kuten melkein mitä tahansa sosiaalisen median sovellusta, myös Periscopea käytettiin väärin. Suomalaispoliisi Marko Forss nosti ongelmia esiin vuonna 2016 kertomalla muun muassa kotipornon tai koulukiusaamisen esittämisestä Periscopessa.

Tiimi sanoo, että se olisi luultavasti lopettanut Periscopen jo aikaisemmin, ellei vuosi 2020 olisi pakottanut priorisoimaan projekteja uudelleen.

Periscope on katoamassa sovelluskaupoista maaliskuuhun 2021 mennessä, ja uusien käyttäjätilien luominen sovelluksessa estetään seuraavassa päivityksessä. Aiemmin Twitterissä jaetut lähetykset jatkavat eloaan uusintoina. Kaikki lähettäjät voivat ladata Periscope-lähetyksensä turvaan ennen sovelluksen poistoa maaliskuussa 2021.