Tällainen on 6g – scifi-elokuvan ennustus voi toteutua

Ericssonin asiantuntija esittää villejä visioita 6g-verkoista. Uhkia on, mutta niin on myös lupauksia paremmasta maailmasta.

Maailman ottaessa käyttöön 5g-verkkoja, on 6g:n suunnittelu jo kovassa vauhdissa. Tavallisen ihmisen ei kannata odottaa 6g-verkkoa käyttöönsä vielä noin kymmeneen vuoteen, mutta tullessaan tämä teknologia voi muuttaa paljon. Luvassa on eräänlainen aistien internet, verkkoyhtiö Ericsterson ennustetaan IS Digitodaylle.

Vertailukohtaa voi hakea vaikka Ready Player One -elokuvasta, jossa seikkaillaan erittäin uskottavassa virtuaalitodellisuudessa.

– Pystyt näkemään sen, tuntemaan sen, ehkä haistamaan sen ja ehkä jopa maistamaan sen, ennakoi ruotsalaisen Ericssonin tietoverkkojohtaja Janne Peisa.

Peisa vastaa Ericssonin 5g- ja 6g-verkkojen standardoinnista maailmanlaajuisesti. Maailmalla on jo kehitetty nuoltavia näyttöjä makujen aistimiseksi, joskin Peisan mukaan etenkin koronan jälkeisessä maailmassa sellaisen käyttöön voi liittyä vastarintaa.

Karkaava tekoäly huolettaa

Ei ole varmaa, ovatko älypuhelimet yhä käytössä kymmenen vuoden päästä ainakaan siinä muodossa kuin ne nykyisin ymmärretään. Peisa kuitenkin uskoo, että ihmisillä on jonkinlainen kommunikaatiolaite, johon 6g aikanaan tulee osaksi.

– Voisi kuvitella, että mikä tahansa kommunikoiva esine, asia tai olento käyttää 6g:tä.

Nykyisestä 5g:stä on puhuttu niin sanotun esineiden internetin lopullisena mahdollistajana. Siinä miljardit laitteet tehtaan liukuhihnasta leivänpaahtimeen ja sääanturiin ovat yhteydessä nettiin vieden painopistettä pois pelkästä ihmisten harjoittamasta tiedonsiirrosta.

Janne Peisan mukaan 6g-kehitys on Suomessa maailman huippua.­

Janne Peisa näkee 6g:n vievän tätä kehitystä paljon pidemmälle ja mahdollistavan viime kädessä jopa koneiden väliset keskustelut ilman ihmistä välikätenä.

Tällä hetkellä pinnalla ovat huolet 5g-verkkoihin kohdistuvasta valtiollisesta vakoilusta. Ylipäätään tiedon ja järjestelmien luotettavuus on kysymys, jota 6g:kään ei todennäköisesti kokonaan ratkaise.

Vanhat pelot tekoälyn karkaamisesta hallinnasta ja sen tekemistä ihmiskunnalle mahdollisesti haitallisista päätöksistä voivat saada vettä myllyynsä. Peisan mukaan asiaan tulee kiinnittää huomiota. Paljon riippuu siitä, miten itsenäisesti toimivat ohjelmistot rakennetaan ja millaisissa raameissa niiden annetaan toimia.

Maailma pelastuu?

6g:llä on myös voimakas potentiaali maailmaa pelastavana teknologiana. Professori Markku Juntti Oulun yliopistosta on esittänyt, että 6g:stä tulee kaikkialle leviävä elementti tutkimuksessa, tekniikassa ja yhteiskunnassa, mikä merkitsee vähenevää työmatkailua, ruokahävikin pienenemistä ja jäteongelman helpottumista.

Peisa on samaa mieltä. Hän antaa myös toisenlaisen esimerkin, missä 6g:tä käyttävä tehdas voi entistä paremmin simuloida erilaisia onnettomuuksia ja varautua niihin ymmärtämällä esimerkiksi, kuinka paljon öljyä voi vuotaa ympäristöön.

Miltä 6g näyttää?

– Kukaan ei tässä vaiheessa osaa aavistaa, minkä näköinen 5g-tukiasema on, Peisa sanoo.

Hän esittää valistuneen arvauksen, että tukiasemat saattavat muistuttaa 5g-verkoissa käytettyjä ja kaupunkiympäristöön asennettuja laatikoita. 6g-laatikot lienevät kuitenkin hieman pienempiä.

6g:n lopullista nopeutta on niin ikään vaikea arvioida. Puhutaan kuitenkin vähintään sadoista gigabiteistä sekunnissa, kun nykyiset 5g-verkot pystyvät muutaman gigabitin eli tuhannen megabitin nopeuteen. Tällaisia nopeuksia on vaikea hahmottaa. Mutta sanottakoon niin, ettei Peisa keksi mitään käyttötarkoitusta missä yhteyden nopeus enää asettaisi rajoja. Esimerkiksi vielä harvinaisia 8K-tarkkuuden videostriimejä voisi pyörittää tuhat kappaletta yhtä aikaa.

Ericssonin visioissa on internet, jota voi myös maistaa.­

Teoriassa 6g:n nopeus voi yltää jopa tuhanteen gigabittiin eli yhteen terabittiin asti sekunnissa.

– Sen näkee sitten, että missä määrin näin suuria nopeuksia on järkeä kaupallistaa.

Entä millainen on sitten 7g? Janne Peisan mukaan se on vuosikymmenten päässä ja siitä keskusteleminen on aivan liian varhaista.

– En usko, että kukaan tekee vielä 7g-tutkimusta. Tai toivottavasti kukaan ei tee 7g-tutkimusta, Peisa naurahtaa.

Onko 6g turvallinen?

Langattomien verkkojen radioaaltojen vaikutuksista terveyteen on keskusteltu vuosia. 5g-verkkojen säteily on kuitenkin tieteellisten tutkimusten mukaan turvallista. 6g:n taajuuksien mahdollisia vaikutuksia pitää edelleen Peisan mukaan tutkia. Hän kuitenkin uskoo, etteivät verkoissa käytetyt taajuudet poikkea rajusti 5g:stä.

– En usko, että 6g:stäkään terveyshaittoja löytyy.