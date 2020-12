Joka kolmas suomalainen tappelee tämän puhelinongelman kanssa

Puhelinten tallennustilan puute on yllättävänkin yleinen ongelma suomalaisten keskuudessa, tuore kysely kertoo.

Puhelimen tallennustila loppuu kesken merkittävällä osalla suomalaisia, vaikka laitteiden kapasiteetti kasvaa vuosi vuodelta. Uuden kotimaisen kyselyn mukaan useampi kuin joka kolmas (34,4 %) kertoi, ettei ole ladannut sovelluksia, koska puhelimessa ei ole tarpeeksi tilaa. Tilanpuute vaivaa etenkin opiskelijoita ja yrittäjiä.

Vähemmän ongelmia tallennustilan kanssa oli niillä, jotka ansaitsevat vähintään 100 000 euroa vuodessa. Heistä noin neljännes oli jättänyt sovelluksia lataamatta tilanpuutteen takia.

Teknologiayritys Qvikin teettämään ja Bilendin toteuttamaan sähköiseen kyselyyn vastasi 1000 henkilöä, jotka ovat 18–75-vuotiaita. Virhemarginaali on 3,1 prosenttia.

Tutkimus ei sitä kerro, mutta ongelmalla voi olla nykytilanteessa vieläkin vakavampia vaikutuksia. Puhelimeen ei välttämättä pysty tilanpuutteen vuoksi asentamaan edes koronatartuntojen seurantaan suositeltua Koronavilkkua.

Ilmoitukset vieraita

Toinen kyselyn havainnoista koskee älypuhelinten sovellusten esittämiä ilmoituksia eli notifikaatioita, jotka vedetään esiin puhelimen ylälaidasta. Tiedotteen mukaan joka viides suomalainen (19,9 %) ei tiedä, mitä ilmoitukset ovat. Tietämättömyys on suurinta vanhemmissa ikäryhmissä.

Tämä tilanne on tuttu yllättävän monelle suomalaiselle. Tallennustila on lopussa.­

On mahdollista, että ilmoitusten käyttö on silti monelle heistäkin tuttua, kenties vain niistä käytetty termi on tuntematon. Sovellukset myös kysyvät lupaa ilmoitusten lähettämiseen etukäteen, joten niistä on vaikea olla täysin tietämätön.

Puhelimen ilmoitusasetuksia voi olla paikallaan viilata esimerkiksi, jos jatkuva ilmoitustulva käy hermojen päälle. Android-puhelimessa yksittäisten sovellusten ilmoituksia voi hienosäätää puhelimen ilmoitusosiossa. Sen saat esille vetäisemällä tarpeeksi pitkään alaspäin ruudun yläreunasta.

IPhonessa pyyhkäise vasemmalle ilmoituksen tai ilmoitusryhmän päällä ja napauta Hallitse. Voit sitten valita joko Toimita hiljaisesti tai Laita pois päältä. Nämä toimivat nimensä mukaisesti, eli ensimmäinen jatkaa ilmoitusten lähettämistä, mutta tekee sen ilman ääntä turhaa näytön häirintää. Jälkimmäinen poistaa käytöstä kaikki tietyn apin ilmoitukset.