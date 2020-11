Koronavilkusta korjattiin iso ongelma – päivitä sovellus nyt

Uuden päivityksen pitäisi purra Koronavilkun ongelmaan, jossa altistumisvaroituksia on jäänyt antamatta.

Koronatartuntojen jäljitykseen Suomessa käytetty Koronavilkku-sovellus sai keskiviikkona tärkeän päivityksen. Se korjaa ongelman, jossa pitkät altistukset koronaan todistetusti sairastuneen kanssa esimerkiksi perheen sisällä ovat jääneet tulematta.

Näissä tilanteissa sairastunut on syöttänyt terveydenhuollosta saamansa koodin Koronavilkkuun ilmoittaakseen tartunnastaan muille, mutta ilmoitus ei ole silti näkynyt altistuneiden ruudulla.

– Olemme säätäneet altistumisparametreja oikeaan suuntaan saatujen kokemusten perusteella. Ja siihen on lisätty rinnalle toinen laskentatapa, kertoo sovelluksen kehittäneen Solitan teknologia-asiantuntija Sami Köykkä.

Tähän asti Koronavilkku on laskenut kohtaamisista etäisyyden ja ajan perusteella altistumisen todennäköisyyskertoimen. Tässä käytetään hyväksi puhelinten bluetooth-signaaleja sekä Applen ja Googlen luomaa rajapintaa. Tämä rajapinta laskee vain etäisyyden keskiarvon. Seurauksena on ollut tilanteita, joissa tämä keskiarvo ei ole noussut tarpeeksi korkealle ilmoituksia varten, vaikka henkilöt olisivat olleet välillä lähekkäin.

Nyt kerätään myös altistusminuutteja.

– Koronavilkku kerää tietoa siitä, miten monta minuuttia on vietetty tosi lähellä ja miten monta minuuttia melko lähellä. Sitten se laskee vuorokauden ajalta altistusminuutit. Kun tietty raja-arvo ylittyy, siitä tulee hälytys, Köykkä selvittää.

Sami Köykkä uskoo parametrien tarkennuksen ja uuden laskentatavan yhdessä poistavan ongelman puuttuvista altistusilmoituksista. Hän kuitenkin varoittaa, että mikään ei koskaan ole täydellistä. Yksittäisiä ongelmatapauksia voi edelleen ilmetä.

Ongelma ei ole ollut itse Koronavilkussa, vaan sen käyttämässä Applen ja Googlen luomassa järjestelmässä. Samaa ongelmaa on raportoitu muiden maiden vastaavista sovelluksista. Köykän mukaan korjaus tehtiin kansainvälisenä yhteistyönä.

Korjauksen valmistumiseen on kuitenkin kulunut lähemmäs kaksi kuukautta. Köykän mukaan työtä on tehty niin nopeasti kuin mahdollista Solitan resurssien puitteissa. Jotkut muut päivitykset ajoivat edelle kiireellisyydessä, kuten muutos altistumisilmoitusten aikajänteeseen. Aiemmin Koronavilkku ilmoitti edellisen 14 vuorokauden aikana tapahtuneista altistumisista, mutta nyt sitä on lyhennetty 10 päivään.

Hae päivitys

Jo yli 2,5 miljoonaa kertaa ladatun Koronavilkun versio 1.3 on nyt saatavilla sekä iPhoneihin että Android-puhelimiin niiden virallisista sovelluskaupoista. Mainitun korjauksen ohella päivitys tuo käyttöliittymään kansalaisten pyytämiä uudistuksia.

Jos tulee jumeja, joissa puhelimen virransäästö estää Koronavilkun taustatarkistuksia, tarkistuksen voi nyt käynnistää käsin uudella napilla.

Toinen käyttöliittymän uudistus koskee tilanteita, joissa käyttäjä on jo saanut varoituksen altistumisesta. Jos hän saa myös toisen varoituksen, niin nyt sovellus näyttää varoitusten lukumäärän ja päivän. Näin tilanteen pystyy hahmottamaan paremmin.

Voit tarkistaa päivityksen saatavuuden Google Play -kaupassa painamalla vasemman yläkulman kolmea vaakaviivaa, valitsemalla Omat sovellukset ja pelit ja etsimällä Päivitä-painiketta Koronavilkun vieressä.

IPhonessa voit saada päivityksen avaamalla App Store -kaupan, painamalla näytön alaosassa Tänään-valintaa ja sitten näytön ylälaidan profiilikuvaasi. Vieritä alaspäin, kunnes näet Koronavilkun odottavien päivitysten joukossa. Paina Päivitä.

Sovelluksen pitäisi päivittyä lopulta myös itsestään, mutta päivitys ei välttämättä tule kaikille samanaikaisesti.