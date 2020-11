Luulitko tekstiviestisovellusta kuolleeksi? Se saa tärkeän uudistuksen

Viestien salaaminen päästä päähän alkaa vihdoin tavoittaa Googlen Viestit-sovelluksen käyttäjät.

Googlen pitkä projekti perinteisten tekstiviestien korvaamiseksi rcs-tekniikalla (rich communication services) etenee. Android-puhelinten rcs:ää tukeva Messages- eli Viestit-sovellus alkaa nyt saada asteittain päästä päähän -salauksen, kunhan käytössä on sovelluksen betaversio. Päästä päähän -salaus toimii toistaiseksi siis vain tässä kokeellisessa versiossa ja siinäkin vain kahdenkeskisissä chateissa. Ei ole tiedossa, koska toiminto mahdollisesti kattaa myös ryhmäkeskustelut.

Asiasta kertovat muun muassa The Verge ja Forbes. Viestit on Googlen oma viestisovellus, joka on valmiina monessa Android-puhelimessa. Puhelinvalmistajista kuitenkin moni korvaa sovelluksen omallaan. Tällöin Messages-sovelluksen voi ladata puhelimeen Play-kaupasta, eli Googlen virallisesta kauppapaikasta.

Päästä päähän -salaus tarkoittaa, että kenelläkään ulkopuolisella Googlesta ja teleoperaattorista aina poliisiin asti ei ole pääsyä viestien sisältöön. Google käyttää salaukseen samaa tekniikkaa kuin esimerkiksi Signal ja WhatsApp.

Salauksen tuloa ennakoitiin jo viime keväänä.

Viestit-sovelluksen uutuus tulee samaan aikaan, kun Euroopan unionissa pohditaan päästä päähän -salauksen kieltämistä. Aikeet perustuvat ajatukseen, että näin tehokas salaus tekee poliisitutkinnasta liian vaikeaa.

Rcs on ollut Googlelle pitkä ja vaikea projekti. Alkuperäinen aikomus tehdä työtä yhdessä teleoperaattorien kanssa osoittautui vaikeaksi, ja Google näyttää nyt tyytyvän syöttämään tekniikkaa käyttäjille suoraan Viestit-sovelluksen kautta. Nämä kaksi eri lähestymistapaa ovat myös herättäneet pelkoja, että rcs murenee useiden eri toteutusten sekamelkaksi.