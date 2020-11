Oletko huomannut puhelimessasi tätä valikkoa? Se voi pelastaa henkesi

Android- ja iPhone-puhelimen voi asettaa esittämään kriittisiä terveystietoja tilanteessa, jossa et itse siihen pysty.

Hätätilannetietojen lisääminen on asia, joka vie vain pienen hetken mutta joka on jäänyt tekemättä varmasti suurimmalta osalta älypuhelinten käyttäjiä. Kyse on esimerkiksi sairauksistasi, lääkityksestäsi, allergioistasi tai veriryhmästäsi, jotka kaikki on mahdollista välittää puhelimen haltijalle, vaikka laite olisi lukittuna.

Tiedoista voi olla ratkaisevaa apua ensiapuhenkilöstölle, minkä vuoksi tietojen lisäämistä kannattaa vakavasti harkita. Auttajat pääsevät näihin tietoihin käsiksi, vaikka puhelin on lukittu. Tiedot näkee lukitusnäytöltä klikkaamalla ”hätätilanne”- tai ”hätäpuhelu”-valintaa. Sen painamisesta ei seuraa vahinkoa, sillä puhelin ei soita automaattisesti hätäkeskukseen. Sen sijaan sieltä löytyy puhelimesta riippuen ”terveystiedot”- tai ”hätäpelastus” -valikko.

Eri Android-laitteissa valikkojen nimet ja toiminnot voivat olla hieman erilaisia. Kaikista löytyy kuitenkin näkymä terveystiedoista ja hätäyhdyshenkilöistä. Osassa Android-puhelimia sieltä saattaa löytyä lisätoimintoja, kuten hätävilkkuvaloa tai vastaavaa.

Android-puhelimessa voit lisätä hätätilannetietosi usein asetusten kautta seuraamalla polkua Tietoja puhelimesta > Hätätilannetiedot. Joissakin puhelimissa asetus voi löytyä muualtakin. Suosituissa Samsungeissa hätätilannetiedot lisätään Yhteystiedot-sovelluksesta painamalla omaa profiilia ja valitsemalla Terveystiedot hätätilanteessa. Puhelimeen voi lisätä linkin tai tietoja omista hoidon kannalta kriittisistä tiedoista, kuten sairauksista, veriryhmästä, allergioista tai lääkityksestä.

Hätäpuheluvalikon takaa löytyy yleensä numeronäppäimistö itse hätäpuhelun soittamiseen. Sen lisäksi siellä on mallista riippuen käyttäjän hätätiedot tai nappi niihin (tässä tapauksessa hätäpelastusteksti).­

IPhonessa voit lisätä vastaavat SOS-tietosi lukitusnäytölle käyttämällä puhelimen Terveys-sovellusta ja painamalla siinä Yhteenveto-välilehteä ja sitten oikean yläkulman profiilikuvaasi. Valitse Lääkinnälliset tiedot -kohdassa SOS-tiedot, napauta oikean yläkulman Muokkaa-valintaa ja kytke päälle Näytä lukittuna -asetus.

Muista myös, että puhelimella voi aina soittaa 112-hätäpuhelun, vaikka siinä olisi näyttölukko päällä.