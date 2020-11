USA:n pakotteet purivat: Huawei myi ison osan puhelinbisnestään

Huawei luopuu Honor-puhelimista.

Kiinalainen teknologiajätti Huawei kertoo myyneensä Honor-tuotemerkkinsä liiketoiminnan. Puhelimia, tietokoneita ja oheislaitteita käsittävän Honorin uusi omistaja on kiinalainen Shenzhen Zhixin New Information Technology Co., Ltd.

Huawei on ilmoittanut myyvänsä Honorin koko osakekannan ja vetäytyvänsä kaikista Honorin päättävistä elimistä, kunhan kauppa on saatettu loppuun.

Kauppahintaa ei ole ilmoitettu. Huawei ei ole pörssiyhtiö, eikä se raportoi rahavirroistaan julkisilta yhtiöiltä edellytetyllä tarkkuudella.

Ehdotus myynnistä on peräisin Honorin sisältä yhtiön henkiinjäämisen takaamiseksi, Huawei sanoo tiedotteessaan.

Huawei kertoo kaupan syyksi sen kuluttajaliiketoimintaan kohdistuneen suuren paineen, joka on johtanut pahaan komponenttipulaan. Tällä tarkoitetaan USA:n istuvan presidentin Donald Trumpin määräämiä pakotteita, jotka ovat näivettäneet sirukaupan kiinalaisyhtiölle. Yhdysvallat hallinnoi siruvalmistuksessa käytettäviä tekniikoita, ja tätä valtaa käyttäen on estänyt kaupankäynnin Huawein kanssa.

Huawein ohella kiinalaisyhtiöistä vastaavien pakotteiden kohteeksi on joutunut vain Huawein tapaan verkkolaitteita valmistava ZTE. Kännykkäjätit, kuten Oppo ja Xiaomi, ovat saaneet toimia rauhassa.

Huawei perusti Honor-tuotemerkin vuonna 2013 ”nuorten ja teknisten edelläkävijöiden” puhelinbrändiksi, joka tarjosi edullisia ja keskihintaisia puhelimia. Sittemmin Honor muuntautui itsenäisemmin toimivaksi tytäryhtiökseen. Huawei sanoo Honorin toimittavan vuositasolla 70 miljoonaa puhelinta.

Huawei itse kertoi toimittaneensa yli 200 miljoonaa puhelinta vuonna 2019. Luku ei sisältäne Honor-puhelimia, koska ilmoituksen teki viime vuoden syksyllä Huawei Mobile Phones, joka ei ole konsernin ylätason osa, vaan Honorin kanssa rinnakkainen organisaatio.

Honorin tuotevalikoima on ollut osittain päällekkäinen Huawein kanssa, ja esimerkiksi jotkut kuuloke- sekä puhelinmallit ovat olleet käytännössä samoja.

IS Digitoday pyysi aiheesta kommenttia Honorilta. Honor ilmoitti viestintätoimistonsa kautta, ettei kommentoi tällä hetkellä muuta kuin mitä tiedotteessa on sanottu. Lisää tietoa tulevaisuudesta on luvassa ”hyvin pian”.

Uutista päivitetty Honorin lausunnolla Suomessa.