Piristystä WhatsAppiin: Lystikäs uudistus lähestyy

Taustakuviin tulee huomattavia muutoksia, WABetaInfo kertoo.

WhatsApp on saamassa uusia taustakuvia ja uusia keinoja niiden käyttämiseen. Asiasta kertoo Facebookin omistaman pikaviestimen tuleviin ominaisuuksiin keskittynyt uutispalvelu WABetaInfo.

Toiminnon Androidissa testatun version perusteella nyt on mahdollista valita jokaiselle keskustelulle oma taustakuvansa sen sijaan, että yksi ja sama taustakuva hallitsee koko sovellusta.

Uudistus tarjoaa 32 uutta kirkasta taustakuvaa ja 29 uutta tummaa taustakuvaa. Jos mikään niistä ei kelpaa, käyttäjä voi valita taustakuvan omasta kuva-arkistostaan.

Vaihtoehtona on myös käyttää taustakuvana tasaista väriä. Jos sellaisen valitsee, sitä voi haluttaessa täydentää WhatsApp Doodlella. Ne ovat keino lisätä kuviin esimerkiksi tarroja, emojeja, tekstiä tai käsin piirrettyä sisältöä.

Mukana on myös arkisto, josta löytää WhatsAppin vanhoja taustakuvia. Lisäksi käyttäjällä on mahdollisuus valita, kuinka läpinäkyvä taustakuva on.

Aiemmin WhatsAppin iOS-versiossa testattu uudistus on nyt tavoittanut Android-testaajat, ja kaikille uudistusta odotetaan ”pian”. Se on tulossa myös WhatsApp Webin käyttäjille.

Alati uudistuva WhatsApp sai äskettäin tärkeän toiminnon, joka mahdollistaa viestien automaattisen poistamisen seitsemän päivän jälkeen.

Kaikki tulevat uudistukset eivät välttämättä ole mieleisiä. Tulevaisuudessa pikaviestin voi kohdata voimakasta painostusta salauksensa heikentämiseen Euroopan unionin vuotaneiden suunnitelmien perusteella.